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Резерв+ на кілька діб призупинить оформлення відстрочок - названо причину

Київ • УНН

 • 714 перегляди

З 2 жовтня в Резерв+ тимчасово не оформлюватимуть відстрочки через інвалідність. Відновлення послуги очікують 4 жовтня після 16:00.

Резерв+ на кілька діб призупинить оформлення відстрочок - названо причину

У застосунку Резерв+ з 2 жовтня о 14:30 тимчасово стане недоступним оформлення окремих видів відстрочок. Планові технічні роботи в системах Мінсоцполітики триватимуть кілька діб. Про це повідомляє Міноборони України, пише УНН.

Через це на кілька діб у Резерв+ не можна буде оформити відстрочку, пов’язану з інвалідністю - власною, дітей або батьків

- йдеться у повідомленні.

Повторний вхід у застосунок не допоможе відновити доступ до цих послуг під час технічних робіт.

Якщо інформація про інвалідність або вже оформлену відстрочку відображається в електронному військово-обліковому документі, вона збережеться під час проведення технічних робіт.

Користувачів закликають не виходити зі свого акаунта для повторної авторизації.

Очікується, що відповідні послуги в Резерв+ відновлять 4 жовтня після 16:00. Про завершення технічних робіт та відновлення роботи сервісу повідомлять окремо.

Відстрочку для педагогів шкіл тепер можна оформити в "Резерв+"10.09.26, 14:00 • 16867 переглядiв

Ольга Розгон

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