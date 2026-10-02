Резерв+ на кілька діб призупинить оформлення відстрочок - названо причину

У застосунку Резерв+ з 2 жовтня о 14:30 тимчасово стане недоступним оформлення окремих видів відстрочок. Планові технічні роботи в системах Мінсоцполітики триватимуть кілька діб. Про це повідомляє Міноборони України, пише УНН.

Через це на кілька діб у Резерв+ не можна буде оформити відстрочку, пов’язану з інвалідністю - власною, дітей або батьків - йдеться у повідомленні.

Повторний вхід у застосунок не допоможе відновити доступ до цих послуг під час технічних робіт.

Якщо інформація про інвалідність або вже оформлену відстрочку відображається в електронному військово-обліковому документі, вона збережеться під час проведення технічних робіт.

Користувачів закликають не виходити зі свого акаунта для повторної авторизації.

Очікується, що відповідні послуги в Резерв+ відновлять 4 жовтня після 16:00. Про завершення технічних робіт та відновлення роботи сервісу повідомлять окремо.

Відстрочку для педагогів шкіл тепер можна оформити в "Резерв+"