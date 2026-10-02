Резерв+ на кілька діб призупинить оформлення відстрочок - названо причину
Київ • УНН
З 2 жовтня в Резерв+ тимчасово не оформлюватимуть відстрочки через інвалідність. Відновлення послуги очікують 4 жовтня після 16:00.
У застосунку Резерв+ з 2 жовтня о 14:30 тимчасово стане недоступним оформлення окремих видів відстрочок. Планові технічні роботи в системах Мінсоцполітики триватимуть кілька діб. Про це повідомляє Міноборони України, пише УНН.
Через це на кілька діб у Резерв+ не можна буде оформити відстрочку, пов’язану з інвалідністю - власною, дітей або батьків
Повторний вхід у застосунок не допоможе відновити доступ до цих послуг під час технічних робіт.
Якщо інформація про інвалідність або вже оформлену відстрочку відображається в електронному військово-обліковому документі, вона збережеться під час проведення технічних робіт.
Користувачів закликають не виходити зі свого акаунта для повторної авторизації.
Очікується, що відповідні послуги в Резерв+ відновлять 4 жовтня після 16:00. Про завершення технічних робіт та відновлення роботи сервісу повідомлять окремо.
Відстрочку для педагогів шкіл тепер можна оформити в "Резерв+"10.09.26, 14:00 • 16867 переглядiв