Резерв+ на несколько суток приостановит оформление отсрочек - названа причина

В приложении "Резерв+" с 2 октября в 14:30 временно станет недоступным оформление отдельных видов отсрочек. Плановые технические работы в системах Минсоцполитики продлятся несколько суток. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Из-за этого в течение нескольких суток в "Резерв+" нельзя будет оформить отсрочку, связанную с инвалидностью - собственной, детей или родителей — говорится в сообщении.

Повторный вход в приложение не поможет восстановить доступ к этим услугам во время технических работ.

Если информация об инвалидности или уже оформленной отсрочке отображается в электронном военно-учётном документе, она сохранится во время проведения технических работ.

Пользователей призывают не выходить из своего аккаунта для повторной авторизации.

Ожидается, что соответствующие услуги в "Резерв+" восстановят 4 октября после 16:00. О завершении технических работ и восстановлении работы сервиса сообщат отдельно.

Отсрочку для педагогов школ теперь можно оформить в «Резерв+»