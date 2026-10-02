Резерв+ на несколько суток приостановит оформление отсрочек - названа причина
Киев • УНН
С 2 октября в Резерв+ временно не будут оформлять отсрочки по инвалидности. Восстановление услуги ожидается 4 октября после 16:00.
В приложении "Резерв+" с 2 октября в 14:30 временно станет недоступным оформление отдельных видов отсрочек. Плановые технические работы в системах Минсоцполитики продлятся несколько суток. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.
Из-за этого в течение нескольких суток в "Резерв+" нельзя будет оформить отсрочку, связанную с инвалидностью - собственной, детей или родителей
Повторный вход в приложение не поможет восстановить доступ к этим услугам во время технических работ.
Если информация об инвалидности или уже оформленной отсрочке отображается в электронном военно-учётном документе, она сохранится во время проведения технических работ.
Пользователей призывают не выходить из своего аккаунта для повторной авторизации.
Ожидается, что соответствующие услуги в "Резерв+" восстановят 4 октября после 16:00. О завершении технических работ и восстановлении работы сервиса сообщат отдельно.
Отсрочку для педагогов школ теперь можно оформить в «Резерв+»10.09.26, 14:00 • 16867 просмотров