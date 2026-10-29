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Лише 6 тисяч вільних місць на всю Україну: у Мінрозвитку заявили про критичну ситуацію з розміщенням ВПО

Київ • УНН

 • 304 перегляди

В Україні доступні близько 6 тисяч місць для ВПО, але очікуються нові евакуації з прифронтових областей. За 9 місяців центри прийняли 128 тисяч людей.

Лише 6 тисяч вільних місць на всю Україну: у Мінрозвитку заявили про критичну ситуацію з розміщенням ВПО

В Україні залишилося близько 6 тисяч вільних місць для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб і найближчим часом країна може зіткнутися з новими хвилями евакуації населення з прифронтових регіонів. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Віталій Бєлобров, передає УНН.

Деталі       

За словами посадовця, наявних місць для розміщення переселенців може виявитися недостатньо, враховуючи можливе збільшення кількості евакуйованих із регіонів, де тривають бойові дії.

Але додатково ми можемо очікувати тисячі нових біженців з Херсонської, Донецької областей і так далі. І в нас немає часу створювати щось нове, щось більше

- наголосив Бєлобров.

Він зазначив, що ситуація ускладнюється суттєвим зростанням кількості людей, які змушені залишати свої домівки через бойові дії та загрозу обстрілів. Зокрема, за дев'ять місяців 2026 року через транзитні центри в Україні пройшли 128 тисяч евакуйованих громадян. Це у 2,5 раза більше, ніж за відповідний період минулого року. Транзитні центри забезпечують первинну допомогу людям, які виїжджають із небезпечних територій, після чого сприяють їхньому подальшому розміщенню.

Водночас найгострішою залишається проблема розміщення людей похилого віку, осіб з інвалідністю та маломобільних громадян, яким необхідні спеціальні умови проживання і додатковий догляд.

Контекст

Раніше у Міністерстві розвитку громад та територій повідомляли про нестачу місць для розміщення евакуйованих у тилових областях України. Для розв'язання проблеми уряд передбачив додаткове фінансування створення та облаштування житла для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, у вересні обсяг відповідної субвенції місцевим бюджетам збільшили до понад 1,56 млрд гривень.

Крім того, хочуть залучити міжнародних партнерів до відновлення житлового фонду та облаштування додаткових місць тимчасового проживання.

Нагадаємо

У березні 2026 року Міністерство соціальної політики завершило розробку нової стратегії для ВПО. Про це заявив чинний на той час міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін. Він уточнив, що документ охоплює шлях від евакуації до інтеграції та повернення українців з-за кордону.

Олександра Василенко

СуспільствоВійна в Україні
Евакуація
Денис Улютін
Воєнний стан
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Донецька область
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