Всего 6 тысяч свободных мест на всю Украину: в Минразвития заявили о критической ситуации с размещением ВПЛ

В Украине осталось около 6 тысяч свободных мест для временного размещения внутренне перемещённых лиц, и в ближайшее время страна может столкнуться с новыми волнами эвакуации населения из прифронтовых регионов. Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Виталий Белобров, передаёт УНН.

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По словам чиновника, имеющихся мест для размещения переселенцев может оказаться недостаточно, учитывая возможное увеличение числа эвакуированных из регионов, где продолжаются боевые действия.

Но дополнительно мы можем ожидать тысячи новых беженцев из Херсонской, Донецкой областей и так далее. И у нас нет времени создавать что-то новое, что-то большее - подчеркнул Белобров.

Он отметил, что ситуация осложняется существенным ростом числа людей, вынужденных покидать свои дома из-за боевых действий и угрозы обстрелов. В частности, за девять месяцев 2026 года через транзитные центры в Украине прошли 128 тысяч эвакуированных граждан. Это в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. Транзитные центры оказывают первичную помощь людям, выезжающим из опасных территорий, после чего содействуют их дальнейшему размещению.

В то же время наиболее острой остаётся проблема размещения пожилых людей, лиц с инвалидностью и маломобильных граждан, которым необходимы специальные условия проживания и дополнительный уход.

Контекст

Ранее в Министерстве развития общин и территорий сообщали о нехватке мест для размещения эвакуированных в тыловых областях Украины. Для решения проблемы правительство предусмотрело дополнительное финансирование создания и обустройства жилья для внутренне перемещённых лиц. В частности, в сентябре объём соответствующей субвенции местным бюджетам увеличили до более чем 1,56 млрд гривен.

Кроме того, хотят привлечь международных партнёров к восстановлению жилищного фонда и обустройству дополнительных мест временного проживания.

Напомним

В марте 2026 года Министерство социальной политики завершило разработку новой стратегии для ВПЛ. Об этом заявил занимавший в то время должность министра социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин. Он уточнил, что документ охватывает путь от эвакуации до интеграции и возвращения украинцев из-за рубежа.