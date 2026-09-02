Виплати дітям з інвалідністю і "Пакунок школяра" - до якого числа можна подати заявку

Перша заступниця Міністра соціальної політики, сімʼї та єдності України Людмила Шемелинець розповіла про зміни у системі державної підтримки дітей та осіб з інвалідністю з дитинства, а також про перебіг цьогорічної програми "Пакунок школяра". Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає УНН.

Деталі

Як зазначила Шемелинець, закон, що був ухвалений Верховною Радою 19 серпня, комплексно змінює підхід до підтримки дітей з інвалідністю, людей з інвалідністю з дитинства та їхніх родин. Йдеться не лише про збільшення державних виплат, а й про розвиток соціальних послуг, відповідно до індивідуальних потреб людини.

З 1 січня 2027 року державна соціальна допомога для дитини з інвалідністю становитиме не менше 8 тисяч грн на місяць. З урахуванням надбавки на догляд загальна підтримка може становити 12 тисяч гривень, а для дитини з інвалідністю підгрупи А - не менше 16 тисяч гривень.

За словами першої заступниці міністра, найчастіше родини використовують "Пакунок школяра" на одяг і канцтовари. Зокрема, 28,8% витрат припадає на сімейний одяг, 27,7% - на дитячий одяг, 25,1% - на канцтовари.

Подати заяву на отримання "Пакунка школяра" можна до 1 листопада 2026 року.

Нагадаємо

Нещодавно в Україні розпочався прийом заяв на одноразову допомогу "Пакунок школяра" у розмірі 5 тисяч гривень для дітей, які вступають до першого класу у 2026-2027 роках. Заяви приймаються через "Дію" або в Пенсійному фонді до 1 листопада 2026 року.