Выплаты детям с инвалидностью и "Пакунок школяра" - до какого числа можно подать заявление

Первая заместительница Министра социальной политики, семьи и единства Украины Людмила Шемелинец рассказала об изменениях в системе государственной поддержки детей и лиц с инвалидностью с детства, а также о ходе нынешней программы "Пакунок школяра". Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает УНН.

Детали

Как отметила Шемелинец, закон, принятый Верховной Радой 19 августа, комплексно меняет подход к поддержке детей с инвалидностью, людей с инвалидностью с детства и их семей. Речь идет не только об увеличении государственных выплат, но и о развитии социальных услуг в соответствии с индивидуальными потребностями человека.

С 1 января 2027 года государственная социальная помощь для ребенка с инвалидностью составит не менее 8 тысяч грн в месяц. С учетом надбавки на уход общая поддержка может составлять 12 тысяч гривен, а для ребенка с инвалидностью подгруппы А - не менее 16 тысяч гривен.

По словам первой заместительницы министра, чаще всего семьи используют "Пакунок школяра" на одежду и канцтовары. В частности, 28,8% расходов приходится на семейную одежду, 27,7% - на детскую одежду, 25,1% - на канцтовары.

Подать заявление на получение "Пакунка школяра" можно до 1 ноября 2026 года.

Напомним

Недавно в Украине начался прием заявлений на единовременную помощь "Пакунок школяра" в размере 5 тысяч гривен для детей, которые идут в первый класс в 2026–2027 годах. Заявления принимаются через "Дію" или в Пенсионном фонде до 1 ноября 2026 года.