Майже 80% родин першокласників уже подали заяви на "Пакунок школяра"
Київ • УНН
Понад 163 тисячі заяв на виплату 5 000 грн уже погоджено. Подати заявку на шкільне приладдя можна до 1 листопада.
Батьки першокласників можуть отримати одноразову державну виплату у 5 тисяч гривень на шкільне приладдя, одяг та взуття. Наразі вже погоджено понад 163 тисячі заяв, подати заявку можна до 1 листопада. Про це повідомляє Мінсоцполітики, пише УНН.
Цього року до першого класу пішли 239 661 дитина. Станом на сьогодні майже 190 тисяч родин уже подали заяви на отримання "Пакунка школяра", з них понад 163 тисячі заяв погоджено
У Мінсоцполітики нагадали, що "Пакунок школяра" — це одноразова державна виплата у розмірі 5 000 грн. Кошти можна витратити на купівлю необхідного для школи: одяг, взуття, канцелярія та інші товари.
Подання заяв триватиме до 1 листопада.
Хто може отримати допомогу
Виплата призначається одному з батьків або законному представнику дитини, яка цього року йде до першого класу в закладі загальної середньої освіти в Україні.
Якщо родина тимчасово перебуває за кордоном, допомогу можна буде оформити після повернення в Україну. Для сімей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, виплата буде доступною після повернення на підконтрольну Україні територію.
Як оформити "Пакунок школяра"
Подати заяву можна двома способами – онлайн через застосунок Дія, або ж офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду України.
Для подачі заяви онлайн у Дії потрібно:
- відкрити розділ «Сервіси» → «Допомога від держави» → «Пакунок школяра»;
- обрати дитину, на яку оформлюєте заяву;
- вибрати або відкрити «Дія.Картку»;
- перевірити дані та підписати заяву Дія.Підписом.
Для оформлення необхідно мати в застосунку Дія ID-картку або закордонний паспорт, а також верифікований реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).
Для подачі заяви через сервісний центр Пенсійного фонду України
Для цього один з батьків дитини повинен подати письмову заяву та пред'явити документ, що посвідчує особу, РНОКПП (за наявності), а за потреби – документи, що підтверджують повноваження законного представника.
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