Почти 80% семей первоклассников уже подали заявления на "Пакет школьника"
Киев • УНН
Более 163 тысяч заявлений на выплату 5 000 грн уже одобрены. Подать заявление на школьные принадлежности можно до 1 ноября.
Родители первоклассников могут получить единовременную государственную выплату в размере 5 тысяч гривен на школьные принадлежности, одежду и обувь. На данный момент уже одобрено более 163 тысяч заявлений, подать заявку можно до 1 ноября. Об этом сообщает Минсоцполитики, пишет УНН.
В этом году в первый класс пошли 239 661 ребенок. По состоянию на сегодняшний день почти 190 тысяч семей уже подали заявления на получение «Пакета школьника», из них более 163 тысяч заявлений одобрены
В Минсоцполитики напомнили, что «Пакет школьника» — это единовременная государственная выплата в размере 5 000 грн. Средства можно потратить на покупку необходимого для школы: одежды, обуви, канцелярских принадлежностей и других товаров.
Подача заявлений продлится до 1 ноября.
Кто может получить помощь
Выплата назначается одному из родителей или законному представителю ребенка, который в этом году идет в первый класс в учреждении общего среднего образования в Украине.
Если семья временно находится за границей, помощь можно будет оформить после возвращения в Украину. Для семей, находящихся на временно оккупированных территориях, выплата будет доступна после возвращения на подконтрольную Украине территорию.
Как оформить «Пакет школьника»
Подать заявление можно двумя способами — онлайн через приложение «Дія» или офлайн через сервисные центры Пенсионного фонда Украины.
Для подачи заявления онлайн в «Дії» нужно:
- открыть раздел «Сервисы» → «Помощь от государства» → «Пакет школьника»;
- выбрать ребенка, на которого оформляете заявление;
- выбрать или открыть «Дія.Картку»;
- проверить данные и подписать заявление с помощью «Дія.Підпис».
Для оформления необходимо иметь в приложении «Дія» ID-карту или заграничный паспорт, а также верифицированный регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).
Для подачи заявления через сервисный центр Пенсионного фонда Украины
Для этого один из родителей ребенка должен подать письменное заявление и предъявить документ, удостоверяющий личность, РНОКПП (при наличии), а при необходимости — документы, подтверждающие полномочия законного представителя.
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