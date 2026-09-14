Почти 80% семей первоклассников уже подали заявления на "Пакет школьника"

Родители первоклассников могут получить единовременную государственную выплату в размере 5 тысяч гривен на школьные принадлежности, одежду и обувь. На данный момент уже одобрено более 163 тысяч заявлений, подать заявку можно до 1 ноября. Об этом сообщает Минсоцполитики, пишет УНН.

В этом году в первый класс пошли 239 661 ребенок. По состоянию на сегодняшний день почти 190 тысяч семей уже подали заявления на получение «Пакета школьника», из них более 163 тысяч заявлений одобрены — говорится в сообщении.

В Минсоцполитики напомнили, что «Пакет школьника» — это единовременная государственная выплата в размере 5 000 грн. Средства можно потратить на покупку необходимого для школы: одежды, обуви, канцелярских принадлежностей и других товаров.

Подача заявлений продлится до 1 ноября.

Кто может получить помощь

Выплата назначается одному из родителей или законному представителю ребенка, который в этом году идет в первый класс в учреждении общего среднего образования в Украине.

Если семья временно находится за границей, помощь можно будет оформить после возвращения в Украину. Для семей, находящихся на временно оккупированных территориях, выплата будет доступна после возвращения на подконтрольную Украине территорию.

Как оформить «Пакет школьника»

Подать заявление можно двумя способами — онлайн через приложение «Дія» или офлайн через сервисные центры Пенсионного фонда Украины.

Для подачи заявления онлайн в «Дії» нужно:

открыть раздел «Сервисы» → «Помощь от государства» → «Пакет школьника»;

выбрать ребенка, на которого оформляете заявление;

выбрать или открыть «Дія.Картку»;

проверить данные и подписать заявление с помощью «Дія.Підпис».

Для оформления необходимо иметь в приложении «Дія» ID-карту или заграничный паспорт, а также верифицированный регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Для подачи заявления через сервисный центр Пенсионного фонда Украины

Для этого один из родителей ребенка должен подать письменное заявление и предъявить документ, удостоверяющий личность, РНОКПП (при наличии), а при необходимости — документы, подтверждающие полномочия законного представителя.

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