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Почти 80% семей первоклассников уже подали заявления на "Пакет школьника"

Киев • УНН

 • 3396 просмотра

Более 163 тысяч заявлений на выплату 5 000 грн уже одобрены. Подать заявление на школьные принадлежности можно до 1 ноября.

Почти 80% семей первоклассников уже подали заявления на "Пакет школьника"

Родители первоклассников могут получить единовременную государственную выплату в размере 5 тысяч гривен на школьные принадлежности, одежду и обувь. На данный момент уже одобрено более 163 тысяч заявлений, подать заявку можно до 1 ноября. Об этом сообщает Минсоцполитики, пишет УНН.

В этом году в первый класс пошли 239 661 ребенок. По состоянию на сегодняшний день почти 190 тысяч семей уже подали заявления на получение «Пакета школьника», из них более 163 тысяч заявлений одобрены

— говорится в сообщении.

В Минсоцполитики напомнили, что «Пакет школьника» — это единовременная государственная выплата в размере 5 000 грн. Средства можно потратить на покупку необходимого для школы: одежды, обуви, канцелярских принадлежностей и других товаров.

Подача заявлений продлится до 1 ноября.

Кто может получить помощь

Выплата назначается одному из родителей или законному представителю ребенка, который в этом году идет в первый класс в учреждении общего среднего образования в Украине.

Если семья временно находится за границей, помощь можно будет оформить после возвращения в Украину. Для семей, находящихся на временно оккупированных территориях, выплата будет доступна после возвращения на подконтрольную Украине территорию.

Как оформить «Пакет школьника»

Подать заявление можно двумя способами — онлайн через приложение «Дія» или офлайн через сервисные центры Пенсионного фонда Украины.

Для подачи заявления онлайн в «Дії» нужно:

  • открыть раздел «Сервисы» → «Помощь от государства» → «Пакет школьника»;
    • выбрать ребенка, на которого оформляете заявление;
      • выбрать или открыть «Дія.Картку»;
        • проверить данные и подписать заявление с помощью «Дія.Підпис».

          Для оформления необходимо иметь в приложении «Дія» ID-карту или заграничный паспорт, а также верифицированный регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

          Для подачи заявления через сервисный центр Пенсионного фонда Украины

          Для этого один из родителей ребенка должен подать письменное заявление и предъявить документ, удостоверяющий личность, РНОКПП (при наличии), а при необходимости — документы, подтверждающие полномочия законного представителя.

          Сколько стоит собрать первоклассника в школу в 2026 году22.07.26, 10:06 • 9422 просмотра

          Ольга Розгон

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          Министерство социальной политики Украины