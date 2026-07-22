Сколько стоит собрать первоклассника в школу в 2026 году

Подготовка ребенка к первому классу — это не только волнение перед новым этапом жизни, но и, конечно же, расходы для семейного бюджета. Помимо одежды и обуви, необходимо приобрести и школьные принадлежности, поэтому УНН решили подсчитать, сколько в среднем будет стоить базовый набор для первоклассника в 2026 году.

Подробности

Рюкзак является одной из самых важных покупок перед школой. Для учеников младших классов рекомендуют выбирать легкие модели с ортопедической спинкой, широкими лямками и светоотражающими элементами. Цены на рюкзаки для первоклассников стартуют от 800 гривен, однако качественные модели стоят дороже. В среднем родителям придется потратить около 1300 гривен.

Тетради для школы

Тетради в клетку, 12 листов (5 шт.) — примерно 30 гривен.

Тетради в косую линейку, 12 листов (5 шт.) — примерно 30 гривен. Такого количества тетрадей, как правило, достаточно на первое время обучения.

Альбом для рисования будет стоить примерно 25 гривен за штуку.

Цветная бумага — наборы формата А4 (обычно 10-20 листов) стоят от 17 до 30 гривен, так что две пачки цветной бумаги обойдутся примерно в 50 гривен.

Цветной картон — в среднем 30 гривен за упаковку.

Канцелярские принадлежности

Ножницы обойдутся примерно в 50 гривен. Для младших школьников лучше выбирать модели с закругленными концами.

Клей-карандаш — в среднем 12 гривен за штуку.

Простые карандаши — 2 штуки будут стоить примерно 8 гривен.

Цветные карандаши — в среднем 25 гривен. Одного стандартного набора достаточно для выполнения большинства школьных заданий.

Точилка — цена сильно отличается в зависимости от назначения. Простые модели для карандашей стоят примерно от 15 до 80.

Линейка — 12 гривен. Для первого класса обычно достаточно линейки длиной 15 сантиметров.

Пластилин — цена на пластилин в Украине зависит от его вида, количества цветов и бренда, варьируясь от 40 до 350 гривен.

Доска для лепки — в Украине варьируется в пределах от 25 до 120 гривен. Самые дешевые базовые варианты стоят около 25-45 гривен, тогда как стандартные наборы из качественного пластика и 2-3 стеками обходятся в 50-90 гривен.

Гуашевые краски — примерно 70 гривен.

Кисти — набор из трех кисточек разного размера будет стоить в среднем 45 гривен.

Ручки — 45 гривен. Три синие ручки по 15 гривен — минимальный набор для начала обучения.

Обложки для тетрадей и учебников — примерно 100 гривен. Для первоклассника обычно нужно около 25 обложек разных форматов.

Ластик — 10 гривен. Небольшая, но необходимая вещь в пенале каждого школьника.

Подставка для учебников — цена в Украине стартует от 27 гривен и может достигать 350+ гривен в зависимости от материала (пластик, металл), бренда и дизайна. Например, обычные стоят около 40-50 гривен, а популярные брендовые подставки можно приобрести за 65-108 гривен.

Стакан-непроливайка — стандартные пластиковые модели стоят в пределах 15-50 гривен.

Папка для тетрадей — 1 штука. Цены на папки для тетрадей в магазинах варьируются от 35 до 195 гривен, в зависимости от материала, формата и конструкции.

Пенал — цены на пеналы для школьных принадлежностей в Украине стартуют от 35 до 50 гривен за самые простые модели.

Итак, сколько в среднем будет стоить базовый набор

Базовый набор школьных принадлежностей для первоклассника в 2026 году будет стоить в среднем около 2 400-2 500 гривен. Самой дорогой покупкой традиционно остается рюкзак, тогда как остальные средства пойдут на тетради, канцтовары и материалы для творчества.

Сумма может меняться в зависимости от бренда, качества товаров и места покупки, но именно на такой бюджет стоит ориентироваться родителям при подготовке ребенка к первому классу.

Как правильно подобрать рюкзак ребенку в школу