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Как правильно подобрать рюкзак ребенку в школу

Киев • УНН

 • 968 просмотра

Врачи советуют выбирать рюкзак с ортопедической спинкой и S-образными лямками для равномерного распределения нагрузки. Вес наполненного рюкзака для младших школьников не должен превышать 10% от массы тела.

Как правильно подобрать рюкзак ребенку в школу

Одним из самых важных школьных атрибутов является рюкзак, ведь именно его ребенок будет носить каждый день. Именно поэтому от правильного выбора зависит не только комфорт школьника, но и здоровье его спины. Подробнее о том, на что стоит обращать внимание родителям при выборе рюкзака, расскажет УНН.

Детали

Школьный рюкзак ежедневно выдерживает немалую нагрузку: учебники, тетради, спортивная форма, вода и личные вещи могут существенно увеличивать его вес. Поэтому если рюкзак подобран неправильно или ребенок носит его с нарушением рекомендаций, это может создавать дополнительную нагрузку на позвоночник, и в результате школьник рискует "заработать" проблемы со здоровьем. Именно поэтому врачи рекомендуют внимательно относиться к выбору школьного рюкзака и следить за тем, как ребенок им пользуется.

Каким должен быть удобный рюкзак

При выборе рюкзака в первую очередь стоит обратить внимание на удобство рюкзака, в частности на спинку. Для школьников рекомендуют модели с анатомической или ортопедической спинкой, так как она помогает равномерно распределять нагрузку и поддерживать правильное положение спины во время ношения. Также важно, чтобы задняя часть рюкзака была достаточно жесткой, но в то же время комфортной для ребенка. Дополнительным преимуществом являются специальные вентиляционные каналы или мягкие вставки, которые обеспечивают циркуляцию воздуха.

Кстати, именно для первоклассников наличие ортопедической спинки специалисты называют особенно важным.

Еще один важный элемент - плечевые ремни. Они должны быть подходящего размера, мягкими и регулируемыми, так как слишком узкие лямки могут врезаться в плечи, а слишком широкие - спадать во время ходьбы. Стоит обратить внимание на модели с S-образной формой лямок, так как они помогают более равномерно распределять вес и уменьшают давление на плечи и шею. Полезным дополнением также станет ремень, который застегивается на груди или поясе. Он фиксирует рюкзак и помогает уменьшить нагрузку на спину во время движения.

К тому же важно, чтобы ребенок носил рюкзак исключительно на двух лямках. Помните, что ношение рюкзака на одном плече может приводить к неравномерной нагрузке и нарушению осанки.

Удобный рюкзак также должен иметь несколько отделений или перегородок, ведь они тоже помогают правильно распределить вещи и избежать лишней нагрузки на спину. Самые тяжелые предметы рекомендуют размещать ближе к спинке и центру рюкзака, например, учебники или большие тетради, а более легкие вещи можно класть во внешние карманы или передние отделения. Так носить рюкзак будет удобнее.

Какими должны быть вес и размер рюкзака

Одна из самых распространенных ошибок родителей - покупка большого рюкзака "на вырост" с расчетом на несколько лет использования, однако слишком большой рюкзак может быть неудобным и вредным для спины. Рюкзак не должен быть шире плеч ребенка или свисать более чем на 10 сантиметров ниже талии.

Что касается веса, то для младших школьников рекомендуют выбирать максимально легкие модели. В целом, вес самого рюкзака не должен превышать одного килограмма. Кроме того, стоит следить за общим весом наполненного рюкзака. Например, для младших школьников он не должен превышать примерно 10% от массы тела ребенка, а для старших учеников - 15%. К тому же, согласно государственным санитарным нормам, вес школьного рюкзака вместе с учебниками и принадлежностями для учащихся младших классов должен составлять от 1,5 до 2,3 килограмма в зависимости от возраста, а для старшеклассников - не более 4,5 килограмма.

Не забывайте о безопасности

При выборе рюкзака стоит обратить внимание на наличие светоотражающих элементов, которые делают ребенка более заметным для водителей в сумерках, утром или во время непогоды. Особенно важно, чтобы светоотражатели были расположены не только на передней части рюкзака, но и на боках, а также на лямках спереди. Также стоит проверить качество материалов и попросить у продавца документы, подтверждающие безопасность изделия.

Даже правильно выбранный рюкзак не гарантирует отсутствия проблем, если пользоваться им неправильно. Родителям стоит периодически проверять содержимое рюкзака и поощрять ребенка носить только необходимые вещи.

Важно также обращать внимание на любые жалобы на боль или дискомфорт в спине, плечах или шее ребенка. Кроме того, если ребенку трудно поднимать рюкзак или он вынужден наклоняться вперед под его весом, тогда необходимо немедленно пересмотреть содержимое рюкзака или скорректировать его настройки.

Таким образом, правильно подобранный рюкзак не только поможет комфортно провести учебный год, но и станет важным вкладом в сохранение здоровой осанки школьника.

Как выбрать детский сад и не навредить ребенку - советы психолога для родителей08.04.2026, 09:52 • 33202 просмотра

Алла Киосак

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