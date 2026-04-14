$43.440.0250.750.16
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1.4м/с
50%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Борис Писториус
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Берлин
Иран
Реклама
УНН Lite
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14:47 • 3096 просмотра
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион14 апреля, 10:19 • 16852 просмотра
У аистов Грицика и Одарки появилось первое яйцо в гнездеVideo14 апреля, 07:44 • 27217 просмотра
Lionsgate показал первый трейлер нового фильма из франшизы "Голодные игры"Video13 апреля, 14:56 • 23403 просмотра
В китайском кафе ввели "правила входа", запретив мусорить, выбрасывать черные чулки и красть черепахPhoto11 апреля, 20:00 • 32978 просмотра
Актуальное
Техника
ИРИС-Т
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Panzerhaubitze 2000

Зеленский и Мерц провели первые за 20 лет межправительственные консультации

Киев • УНН

 • 1134 просмотра

В Берлине обсудили энергетику, ПВО и соглашение по дронам. Германия подтвердила поддержку вступления Украины в ЕС и открытие Центра единства.

Зеленский и Мерц провели первые за 20 лет межправительственные консультации

В Берлине Президент Украины Владимир Зеленский и Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц провели межправительственные консультации, состоявшиеся впервые за более чем 20 лет, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

В консультациях от правительства Украины приняли участие первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Михаил Федоров, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев и министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Ключевое – это энергетика, это инфраструктура, это развитие наших общин, наше политическое взаимодействие, и в частности в работе с европейскими институтами важно, чтобы было четкое и без блокировок движение Украины к членству в Евросоюзе. Также, конечно, предмет межправительственных консультаций – это оборонное сотрудничество и совместные оборонные производства 

– сказал Глава государства во время общения с журналистами.

Лидеры отметили то, что возобновление формата межправительственных консультаций полностью соответствует потребности времени, поскольку отношения между Украиной и Германией достигли уровня по-настоящему стратегического партнерства.

Украина и Германия подписали 10 новых соглашений о сотрудничестве, а кроме того совместно произведут уже 7 видов дронов - Зеленский14.04.26, 15:47 • 1854 просмотра

В ходе консультаций обсудили конкретные результаты и планы на будущее. В частности, речь шла о подписанных сегодня документах, значительная часть которых направлена на укрепление обороноспособности и устойчивости Украины. Они охватывают ключевые сферы помощи: оборонное сотрудничество, энергетику и поддержку людей.

Весомая часть обсуждения была посвящена проработке двустороннего соглашения по дронам, которое Украина предложила Германии.

Наш опыт может быть интегрирован в европейскую систему безопасности, и наше сотрудничество сейчас со странами Ближнего Востока и Залива – в условиях постоянных атак против них – доказывает, что наш опыт и наши предложения, наши drone deals – наиболее действенны 

– сказал Глава государства.

Ракеты для Patriot и дроны: Украина и Германия согласовали новый пакет сотрудничества на 4 млрд евро14.04.26, 15:58 • 1736 просмотров

Отдельное внимание – вопросам, связанным с будущим членством Украины в Европейском Союзе. Фридрих Мерц подчеркнул, что Германия поддерживает евроинтеграционные стремления Украины и открытие переговорных кластеров и работает над тем, чтобы преодолеть все препятствия на этом пути.

Также речь шла о поддержке украинцев, которые из-за российской агрессии были вынуждены покинуть свой дом. Среди прочего говорили об открытии Центра единства в Берлине.

Украинско-немецкие межправительственные консультации в последний раз проводились в 2004 году. О возобновлении работы этого формата Владимир Зеленский и Фридрих Мерц договорились в мае 2025 года, во время визита Президента Украины в Берлин.

Партнеры получат доступ к уникальным боевым данным: Украина и Германия начинают обмен данными с поля боя14.04.26, 18:27 • 1562 просмотра

Антонина Туманова

Политика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Электроэнергия
Михаил Федоров
Фридрих Мерц
Европейский Союз
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Денис Шмыгаль
Берлин