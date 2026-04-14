Зеленский и Мерц провели первые за 20 лет межправительственные консультации

В Берлине Президент Украины Владимир Зеленский и Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц провели межправительственные консультации, состоявшиеся впервые за более чем 20 лет, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

В консультациях от правительства Украины приняли участие первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Михаил Федоров, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев и министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Ключевое – это энергетика, это инфраструктура, это развитие наших общин, наше политическое взаимодействие, и в частности в работе с европейскими институтами важно, чтобы было четкое и без блокировок движение Украины к членству в Евросоюзе. Также, конечно, предмет межправительственных консультаций – это оборонное сотрудничество и совместные оборонные производства – сказал Глава государства во время общения с журналистами.

Лидеры отметили то, что возобновление формата межправительственных консультаций полностью соответствует потребности времени, поскольку отношения между Украиной и Германией достигли уровня по-настоящему стратегического партнерства.

В ходе консультаций обсудили конкретные результаты и планы на будущее. В частности, речь шла о подписанных сегодня документах, значительная часть которых направлена на укрепление обороноспособности и устойчивости Украины. Они охватывают ключевые сферы помощи: оборонное сотрудничество, энергетику и поддержку людей.

Весомая часть обсуждения была посвящена проработке двустороннего соглашения по дронам, которое Украина предложила Германии.

Наш опыт может быть интегрирован в европейскую систему безопасности, и наше сотрудничество сейчас со странами Ближнего Востока и Залива – в условиях постоянных атак против них – доказывает, что наш опыт и наши предложения, наши drone deals – наиболее действенны – сказал Глава государства.

Отдельное внимание – вопросам, связанным с будущим членством Украины в Европейском Союзе. Фридрих Мерц подчеркнул, что Германия поддерживает евроинтеграционные стремления Украины и открытие переговорных кластеров и работает над тем, чтобы преодолеть все препятствия на этом пути.

Также речь шла о поддержке украинцев, которые из-за российской агрессии были вынуждены покинуть свой дом. Среди прочего говорили об открытии Центра единства в Берлине.

Украинско-немецкие межправительственные консультации в последний раз проводились в 2004 году. О возобновлении работы этого формата Владимир Зеленский и Фридрих Мерц договорились в мае 2025 года, во время визита Президента Украины в Берлин.

