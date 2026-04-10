Минсоцполитики готовит реформу прожиточного минимума. В Раде уже четыре законопроекта

Министерство социальной политики подготовило четыре законопроекта, необходимые для проведения реформы прожиточного минимума в Украине. Речь идет об изменении подхода к расчетам, ведь нынешняя система, по оценке правительства, устарела и не соответствует современным экономическим реалиям, передает УНН со ссылкой на ведомство.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин во время Часа вопросов к правительству подчеркнул, что прожиточный минимум сегодня привязан к большому количеству выплат, что создает системные проблемы.

Необходимо отвязать прожиточный минимум от всех выплат, к которым сейчас он привязан. Это около 180 выплат, большинство из которых – это зарплаты, которые вообще не имеют прямого отношения к прожиточному минимуму