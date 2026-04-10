Минсоцполитики готовит реформу прожиточного минимума. В Раде уже четыре законопроекта
Киев • УНН
Правительство подготовило законопроекты для изменения методики расчета прожиточного минимума. Выплаты привяжут к новой специальной расчетной величине.
Министерство социальной политики подготовило четыре законопроекта, необходимые для проведения реформы прожиточного минимума в Украине. Речь идет об изменении подхода к расчетам, ведь нынешняя система, по оценке правительства, устарела и не соответствует современным экономическим реалиям, передает УНН со ссылкой на ведомство.
Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин во время Часа вопросов к правительству подчеркнул, что прожиточный минимум сегодня привязан к большому количеству выплат, что создает системные проблемы.
Необходимо отвязать прожиточный минимум от всех выплат, к которым сейчас он привязан. Это около 180 выплат, большинство из которых – это зарплаты, которые вообще не имеют прямого отношения к прожиточному минимуму
По словам министра, ключевой задачей является введение отдельной расчетной величины, которая будет использоваться для начислений.
Пока мы не отвяжем прожиточный минимум от других выплат и не введем отдельную расчетную величину, провести полноценную реформу невозможно
В то же время в министерстве планируют изменить и сам подход к определению прожиточного минимума, ориентируясь на европейские практики.
Методика, которая действует сейчас, не соответствует современным реалиям. Прожиточный минимум нужно определять с учетом нутрициологического состава питания и отдельно непищевых расходов для каждого человека
В Минсоцполитики отмечают, что после принятия законопроектов Украина сможет перейти к следующему этапу – формированию новой, более реалистичной системы социальных расчетов.
