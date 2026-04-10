Минсоцполитики готовит реформу прожиточного минимума. В Раде уже четыре законопроекта

$43.470.0950.800.04
ukenru
Эксклюзив
14:18 • 4210 просмотра
Идет ли война в Украине к завершению - мнение эксперта
Эксклюзив
13:56 • 10218 просмотра
Доплаты за топливо в уже забронированных турах - можно ли избежать дополнительных расходов
10:50 • 13493 просмотра
Теплеть начнет после Пасхи - синоптик
Эксклюзив
10:35 • 19041 просмотра
Может ли один обвинительный приговор врачу привести к коллапсу всей медицинской системы - объясняют адвокаты
Эксклюзив
10 апреля, 09:36 • 25177 просмотра
Налоговая ловушка: как в Украине лизинг самолетов превращают в инструмент давления на авиабизнес
10 апреля, 08:57 • 16918 просмотра
Artemis II уже преодолела половину пути и должна приводниться на Земле - как это будетPhotoVideo
10 апреля, 08:34 • 15344 просмотра
В ЕС вступают в силу правила въезда по отпечаткам пальцев и фото - деталиVideo
10 апреля, 08:02 • 11117 просмотра
Украина ввела санкции против российских культурных пропагандистов в связи с участием рф в Венецианской биеннале
9 апреля, 21:18 • 35619 просмотра
Зеленский согласился на пасхальное перемирие, объявленное Путиным, заявив о готовности к "зеркальным шагам"
9 апреля, 19:35 • 76431 просмотра
В Киеве на месте памятника ленину хотят установить фонтан. Глава Института нацпамяти против и заявляет об опасностиPhoto
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Марк Рютте назвал четыре страны, блокирующие вступление Украины в НАТО10 апреля, 06:27 • 19742 просмотра
Наставничество для детей из интерната - как это работает и как стать наставником10 апреля, 07:34 • 25866 просмотра
Страстная пятница: день скорби, тишины и глубокого смысла10 апреля, 07:57 • 19955 просмотра
Психология утреннего настроения, или как настроиться на продуктивность утром10 апреля, 09:10 • 19124 просмотра
Зеленский предупредил мир о новом блицкриге путина и угрозе раскола украинской нации11:39 • 10757 просмотра
публикации
Налоговая ловушка: как в Украине лизинг самолетов превращают в инструмент давления на авиабизнес
Эксклюзив
10 апреля, 09:36 • 25177 просмотра
Психология утреннего настроения, или как настроиться на продуктивность утром10 апреля, 09:10 • 19153 просмотра
Страстная пятница: день скорби, тишины и глубокого смысла10 апреля, 07:57 • 19984 просмотра
Наставничество для детей из интерната - как это работает и как стать наставником10 апреля, 07:34 • 25896 просмотра
В Киеве на месте памятника ленину хотят установить фонтан. Глава Института нацпамяти против и заявляет об опасностиPhoto9 апреля, 19:35 • 76431 просмотра
Минсоцполитики готовит реформу прожиточного минимума. В Раде уже четыре законопроекта

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Правительство подготовило законопроекты для изменения методики расчета прожиточного минимума. Выплаты привяжут к новой специальной расчетной величине.

Минсоцполитики готовит реформу прожиточного минимума. В Раде уже четыре законопроекта

Министерство социальной политики подготовило четыре законопроекта, необходимые для проведения реформы прожиточного минимума в Украине. Речь идет об изменении подхода к расчетам, ведь нынешняя система, по оценке правительства, устарела и не соответствует современным экономическим реалиям, передает УНН со ссылкой на ведомство.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин во время Часа вопросов к правительству подчеркнул, что прожиточный минимум сегодня привязан к большому количеству выплат, что создает системные проблемы.

Необходимо отвязать прожиточный минимум от всех выплат, к которым сейчас он привязан. Это около 180 выплат, большинство из которых – это зарплаты, которые вообще не имеют прямого отношения к прожиточному минимуму

– отметил он.

По словам министра, ключевой задачей является введение отдельной расчетной величины, которая будет использоваться для начислений.

Пока мы не отвяжем прожиточный минимум от других выплат и не введем отдельную расчетную величину, провести полноценную реформу невозможно

– пояснил Улютин.

В то же время в министерстве планируют изменить и сам подход к определению прожиточного минимума, ориентируясь на европейские практики.

Методика, которая действует сейчас, не соответствует современным реалиям. Прожиточный минимум нужно определять с учетом нутрициологического состава питания и отдельно непищевых расходов для каждого человека

– добавил министр.

В Минсоцполитики отмечают, что после принятия законопроектов Украина сможет перейти к следующему этапу – формированию новой, более реалистичной системы социальных расчетов.

В Украине создадут мобильное приложение для волонтеров - Минсоцполитики разъяснило, для чего это07.04.26, 16:23 • 3308 просмотров

Андрей Тимощенков

ОбществоЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Министерство социальной политики Украины
Украина