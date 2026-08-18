Рада очікує подання Президента на міністрів оборони і закордонних справ може навіть сьогодні - нардеп

У Верховній Раді очікують внесення Президентом кандидатур на міністрів оборони та закордонних справ найближчим часом, "можливо, навіть сьогодні", повідомив у вівторок народний депутат Ярослав Железняк у соцмережах, пише УНН.

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"Наші джерела повідомляють, що все ж таки можуть внести кандидатуру Хмари на посаду МО (ну і туди ж МЗС) вже в найближчий час. Можливо, навіть сьогодні", - написав Железняк.

Водночас він зауважив: "А можуть і не внести".

"Сьогодні очікується подання від Зеленського на Хмару та Сибігу. Голосування планується завтра", - додав у соцмережах нардеп Олексій Гончаренко.

Контекст

15 липня Президент Володимир Зеленський повідомив, що вирішив звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони. На його місце було призначено тимчасовим керівником колишнього в.о. голови СБУ Євгенія Хмару.

Згодом у багатьох містах України відбувались протести через відставку Федорова. Активісти вимагали не лише повернути його у Міноборони, а й замінити Головкома ЗСУ.

Пізніше Олександр Сирський оголосив про відставку з посади Головнокомандувача ЗСУ. Новим Головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий.

Т.в.о. голови МЗС після відставки уряду Юлії Свириденко став міністр попереднього уряду Андрій Сибіга.