россияне атаковали дронами две АЗС в Сумской области
Киев • УНН
Вечером 28 июля российские дроны ударили по автозаправочным станциям в Сумской и Степановской общинах. Предварительно, люди не пострадали.
Вечером во вторник, 28 июля, россияне атаковали дронами две автозаправочные станции в Сумской области. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, удары российских дронов по автозаправочным станциям Сумщины не прекращаются.
Сегодня вечером россияне нанесли удары по территориям АЗС в Сумской и Степановской общинах. Предварительно, люди не пострадали
Он добавил, что на автозаправочных станциях уже внедрен ряд решений безопасности для защиты работников и посетителей.
Напомним
Накануне трое детей и трое взрослых пострадали в результате ночного удара российских авиабомб по Сумам. Повреждены частные дома, обошлось без погибших.
Семь КАБов ударили по Сумщине: пятеро раненых26.07.26, 23:10 • 4612 просмотров