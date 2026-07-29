россияне атаковали дронами две АЗС в Сумской области

Вечером во вторник, 28 июля, россияне атаковали дронами две автозаправочные станции в Сумской области. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

По его словам, удары российских дронов по автозаправочным станциям Сумщины не прекращаются.

Сегодня вечером россияне нанесли удары по территориям АЗС в Сумской и Степановской общинах. Предварительно, люди не пострадали