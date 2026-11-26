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У Британії надійшло повідомлення про можливу загрозу вибуху на навчальному об'єкті Королівського військово-морського флоту, передає УНН із посиланням на Sky News.

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Поліція у Британії відреагувала на повідомлення про можливу загрозу вибуху на навчальному об'єкті Королівського військово-морського флоту, проте, за наявною інформацією, ситуація вже врегульована.

Погроза надійшла телефоном.

Триває розслідування інциденту, що стався на базі HMS Excellent.

Наразі відомо, що нічого небезпечного виявлено не було.

Військова та цивільна поліція Британії прибули на місце події — острів Вейл-Айленд у Портсмуті — у зв'язку з тим, що одне з джерел охарактеризувало як "інцидент, пов'язаний із безпекою".

Територію було оточено.

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