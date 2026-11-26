Фото из архива: Министерство обороны

В Великобритании поступило сообщение о возможной угрозе взрыва на учебном объекте Королевского военно-морского флота, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Полиция Великобритании отреагировала на сообщение о возможной угрозе взрыва на учебном объекте Королевского военно-морского флота, однако, по имеющейся информации, ситуация уже урегулирована.

Угроза поступила по телефону.

Продолжается расследование инцидента, произошедшего на базе HMS Excellent.

В настоящее время известно, что ничего опасного обнаружено не было.

Военная и гражданская полиция Великобритании прибыли на место происшествия — остров Вейл-Айленд в Портсмуте — в связи с тем, что один из источников охарактеризовал как "инцидент, связанный с безопасностью".

Территория была оцеплена.

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