В Великобритании поступило сообщение об угрозе взрыва на объекте Королевского флота
Киев • УНН
На базе HMS Excellent в Портсмуте по телефону сообщили о возможной угрозе взрыва. Опасных предметов не обнаружили, продолжается расследование.
В Великобритании поступило сообщение о возможной угрозе взрыва на учебном объекте Королевского военно-морского флота, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Полиция Великобритании отреагировала на сообщение о возможной угрозе взрыва на учебном объекте Королевского военно-морского флота, однако, по имеющейся информации, ситуация уже урегулирована.
Угроза поступила по телефону.
Продолжается расследование инцидента, произошедшего на базе HMS Excellent.
В настоящее время известно, что ничего опасного обнаружено не было.
Военная и гражданская полиция Великобритании прибыли на место происшествия — остров Вейл-Айленд в Портсмуте — в связи с тем, что один из источников охарактеризовал как "инцидент, связанный с безопасностью".
Территория была оцеплена.
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