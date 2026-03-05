Иранский дрон залетел в Азербайджан, атакован аэропорт в Нахичевани
Киев • УНН
5 марта аэропорт в Нахичевани, Азербайджан, подвергся атаке иранским дроном. О погибших и пострадавших не сообщается.
В четверг, 5 марта, аэропорт в азербайджанском городе Нахичевань подвергся атаке иранским дроном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на азербайджанское медиа APA.
Детали
По данным азербайджанских СМИ, беспилотник был запущен со стороны Ирана. О погибших и пострадавших пока не сообщается. В сети появилось видео последствий удара.
Дополнительно
Город Нахичевань является столицей одноименной Нахичеванской Автономной Республики, входящей в состав Азербайджана, но отделенной от него территорией Армении, граничит с Турцией и Ираном.
Население автономии составляет более 470 тысяч человек, а в городе Нахичевань насчитывается 97 855 человек.
Напомним
Военное руководство Ирана опровергает запуск ракет в сторону Турции. Это произошло после того, как противовоздушная оборона НАТО перехватила ракету, летевшую из Ирана.