Иранский дрон залетел в Азербайджан, атакован аэропорт в Нахичевани

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Эксклюзив
08:05 • 1516 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 18447 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 47549 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 55627 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 61999 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 38020 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 36064 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 59804 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 82127 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 69517 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
5.4м/с
62%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Десять стран Европы разработают совместные планы эвакуации населения на случай войны с РФ4 марта, 23:15 • 9162 просмотра
США одобрили строительство первого за многие годы коммерческого ядерного реактора нового поколения4 марта, 23:53 • 13813 просмотра
США и Иран могли вести тайные переговоры за спиной Израиля, Нетаньяху требует объяснений5 марта, 00:14 • 8454 просмотра
Масштабное отключение электроэнергии на Кубе оставило Гавану и большую часть острова без света5 марта, 00:58 • 6974 просмотра
Правительство Китая приказало нефтеперерабатывающим заводам прекратить экспорт топлива из-за войны в Персидском заливе04:30 • 35211 просмотра
публикации
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 35539 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 55645 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 62013 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает4 марта, 11:48 • 48173 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ4 марта, 11:44 • 47395 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Каролин Ливитт
Марк Карни
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Белый дом
Израиль
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 19513 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 35783 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 40108 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 47291 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 51048 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
Financial Times

Иранский дрон залетел в Азербайджан, атакован аэропорт в Нахичевани

Киев • УНН

 • 22 просмотра

5 марта аэропорт в Нахичевани, Азербайджан, подвергся атаке иранским дроном. О погибших и пострадавших не сообщается.

Иранский дрон залетел в Азербайджан, атакован аэропорт в Нахичевани

В четверг, 5 марта, аэропорт в азербайджанском городе Нахичевань подвергся атаке иранским дроном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на азербайджанское медиа APA.

Детали

По данным азербайджанских СМИ, беспилотник был запущен со стороны Ирана. О погибших и пострадавших пока не сообщается. В сети появилось видео последствий удара.

Дополнительно

Город Нахичевань является столицей одноименной Нахичеванской Автономной Республики, входящей в состав Азербайджана, но отделенной от него территорией Армении, граничит с Турцией и Ираном.

Население автономии составляет более 470 тысяч человек, а в городе Нахичевань насчитывается 97 855 человек.

Напомним

Военное руководство Ирана опровергает запуск ракет в сторону Турции. Это произошло после того, как противовоздушная оборона НАТО перехватила ракету, летевшую из Ирана.

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествия
Столкновения
НАТО
Армения
Азербайджан
Турция
Иран