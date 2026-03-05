Атака БПЛА Ирана на аэропорт в Азербайджане - пострадали 4 человека
Киев • УНН
В результате удара иранского БПЛА по аэропорту Нахичевани пострадали 4 человека, они госпитализированы. Состояние пострадавших стабильное, травмы не угрожают жизни.
Детали
Все пострадавшие были доставлены в больницу. Ими оказались:
- Асад Джафаров, 1998 года рождения, житель села Нахрем Бабекского района, получил закрытую черепно-мозговую травму и баротравму в результате взрывной волны во время работы в аэропорту. У него также возникли определенные проблемы со слухом;
- Мехди Асгаров, 1996 года рождения, житель Джульфинского района, также получил ранения во время инцидента. Он получил
ранения в области плеча;
- Рейхана Валиева, 1986 года рождения, жительница города Нахичевань. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и баротравму в
результате взрывной волны;
- Зюльфугар Зюльфугаров, 1996 года рождения, житель города
Нахичевань. Он получил тупую травму задней поверхности грудной клетки в результате взрыва.
По словам врачей, состояние пострадавших стабильное, их травмы не угрожают жизни. Медицинские учреждения принимают необходимые меры, состояние пациентов находится под наблюдением врачей
Напомним
В четверг, 5 марта, аэропорт в азербайджанском городе Нахичевань подвергся атаке иранским дроном.
Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало иранского посла с целью выразить протест. Также там заявили, что Баку оставляет за собой право на ответные меры.