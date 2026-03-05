$43.720.26
Эксклюзив
08:05 • 10261 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 31009 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 62777 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 71747 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 76567 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 41831 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 38903 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 60956 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 83016 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 70539 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Атака БПЛА Ирана на аэропорт в Азербайджане - пострадали 4 человека

Киев • УНН

 • 106 просмотра

В результате удара иранского БПЛА по аэропорту Нахичевани пострадали 4 человека, они госпитализированы. Состояние пострадавших стабильное, травмы не угрожают жизни.

Атака БПЛА Ирана на аэропорт в Азербайджане - пострадали 4 человека

Число пострадавших в результате удара иранского БПЛА по аэропорту азербайджанского города Нахичевань составляет 4 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана.

Детали

Все пострадавшие были доставлены в больницу. Ими оказались:

  • Асад Джафаров, 1998 года рождения, житель села Нахрем Бабекского района, получил закрытую черепно-мозговую травму и баротравму в результате взрывной волны во время работы в аэропорту. У него также возникли определенные проблемы со слухом;
    • Мехди Асгаров, 1996 года рождения, житель Джульфинского района, также получил ранения во время инцидента. Он получил ранения в области плеча;
      • Рейхана Валиева, 1986 года рождения, жительница города Нахичевань. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и баротравму в результате взрывной волны;
        • Зюльфугар Зюльфугаров, 1996 года рождения, житель города Нахичевань. Он получил тупую травму задней поверхности грудной клетки в результате взрыва.

          По словам врачей, состояние пострадавших стабильное, их травмы не угрожают жизни. Медицинские учреждения принимают необходимые меры, состояние пациентов находится под наблюдением врачей

          - заявили в Минздраве Азербайджана.

          Напомним

          В четверг, 5 марта, аэропорт в азербайджанском городе Нахичевань подвергся атаке иранским дроном.

          Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало иранского посла с целью выразить протест. Также там заявили, что Баку оставляет за собой право на ответные меры.

          Евгений Устименко

          Новости МираПроисшествия
          Столкновения
          Азербайджан
          Иран