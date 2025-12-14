$42.270.00
Эксклюзив
12:56 • 2190 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
10:14 • 7580 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 30760 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 55237 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 39364 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 38756 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 31717 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 19826 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 18834 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 16503 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
"Призраки" ГУР уничтожили российские РЛС в Крыму, "вырвав глаза" комплексу С-400 "Триумф"

Киев • УНН

 • 686 просмотра

Спецподразделение ГУР МО Украины провело успешную операцию во временно оккупированном Крыму и сумело обезвредить важные радиолокационные системы россиян.

"Призраки" ГУР уничтожили российские РЛС в Крыму, "вырвав глаза" комплексу С-400 "Триумф"

Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" 13 декабря 2025 года провело успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма, уничтожив две дорогостоящие радиолокационные системы российских оккупантов. Об этом ГУР сообщило в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

В результате точных ударов были уничтожены РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" и 96Л6, последняя из которых входит в состав зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".

По сообщению ГУР, эта операция является очередным свидетельством профессионализма украинских спецназовцев и частью методической демилитаризации Крыма, особенно его систем противовоздушной обороны.

Силы обороны поразили афипский НПЗ, нефтебазу в урюпинске и ряд военных объектов рф14.12.25, 12:01 • 2138 просмотров

Степан Гафтко

