"Призраки" ГУР уничтожили российские РЛС в Крыму, "вырвав глаза" комплексу С-400 "Триумф"
Киев • УНН
Спецподразделение ГУР МО Украины провело успешную операцию во временно оккупированном Крыму и сумело обезвредить важные радиолокационные системы россиян.
Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" 13 декабря 2025 года провело успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма, уничтожив две дорогостоящие радиолокационные системы российских оккупантов. Об этом ГУР сообщило в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Детали
В результате точных ударов были уничтожены РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" и 96Л6, последняя из которых входит в состав зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".
По сообщению ГУР, эта операция является очередным свидетельством профессионализма украинских спецназовцев и частью методической демилитаризации Крыма, особенно его систем противовоздушной обороны.
