російський дрон атакував цивільний автомобіль у Запорізькому районі, є поранені
Київ • УНН
16 вересня російські окупанти атакували дроном цивільний автомобіль неподалік села Таврійське Запорізького району. Водій та пасажир отримали поранення, їм надано медичну допомогу.
У вівторок, 16 вересня, російські окупанти атакували дроном цивільний автомобіль у Запорізькому районі. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Деталі
Автомобіль рухався о автодорозі неподалік села Таврійське - у цей момент він був атакований ворожим fpv-дроном. В результаті атаки поранення отримали водій і пасажир. Їм надали необхідну медичну допомогу.
Про загиблих не повідомляється.
Нагадаємо
У ніч на 16 вересня внаслідок російського удару по Запоріжжю пошкоджено автомобілі, будівлі та інфраструктуру. В одному з районів міста виникла пожежа.
В результаті російської атаки на Запоріжжя 16 вересня постраждали 20 людей, серед них четверо дітей.