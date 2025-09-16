$41.230.05
Ексклюзив
14:08 • 1860 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
12:18 • 10154 перегляди
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисникиPhoto
10:17 • 18867 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 32348 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 19660 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19 • 31608 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 31626 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 15631 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 36066 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
16 вересня, 06:54 • 23484 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
російський дрон атакував цивільний автомобіль у Запорізькому районі, є поранені

Київ • УНН

 • 50 перегляди

16 вересня російські окупанти атакували дроном цивільний автомобіль неподалік села Таврійське Запорізького району. Водій та пасажир отримали поранення, їм надано медичну допомогу.

російський дрон атакував цивільний автомобіль у Запорізькому районі, є поранені

У вівторок, 16 вересня, російські окупанти атакували дроном цивільний автомобіль у Запорізькому районі. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Деталі

Автомобіль рухався о автодорозі неподалік села Таврійське - у цей момент він був атакований ворожим fpv-дроном. В результаті атаки поранення отримали водій і пасажир. Їм надали необхідну медичну допомогу.

Про загиблих не повідомляється.

Нагадаємо

У ніч на 16 вересня внаслідок російського удару по Запоріжжю пошкоджено автомобілі, будівлі та інфраструктуру. В одному з районів міста виникла пожежа.

В результаті російської атаки на Запоріжжя 16 вересня постраждали 20 людей, серед них четверо дітей.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Запоріжжя