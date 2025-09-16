российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Запорожском районе, есть раненые

$41.230.05
48.500.10
ukenru
Эксклюзив
14:08 • 1950 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
12:18 • 10255 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto
10:17 • 18984 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 32477 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 19730 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 31678 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 31682 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 15639 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 36103 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
16 сентября, 06:54 • 23488 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.2м/с
27%
751мм
Популярные новости
Сикорский заявил главе МИД Китая о необходимости уважать суверенитет и целостность Украины16 сентября, 06:21 • 12294 просмотра
Нужно сделать все, чтобы быть готовыми к войне - Навроцкий16 сентября, 06:42 • 18306 просмотра
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"16 сентября, 07:02 • 25917 просмотра
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico16 сентября, 07:25 • 30874 просмотра
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины10:48 • 15329 просмотра
публикации
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области12:55 • 10127 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
10:07 • 32477 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
09:19 • 31678 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура16 сентября, 08:08 • 31683 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 36104 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Германия
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma14:15 • 828 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo12:26 • 10348 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 45734 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 44880 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 49613 просмотра
Актуальное
ТикТок
BM-30 Smerch
Нью-Йорк Таймс
СВИФТ
Северный поток

российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Запорожском районе, есть раненые

Киев • УНН

 • 96 просмотра

16 сентября российские оккупанты атаковали дроном гражданский автомобиль неподалеку от села Таврийское Запорожского района. Водитель и пассажир получили ранения, им оказана медицинская помощь.

российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Запорожском районе, есть раненые

Во вторник, 16 сентября, российские оккупанты атаковали дроном гражданский автомобиль в Запорожском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Детали

Автомобиль двигался по автодороге недалеко от села Таврийское - в этот момент он был атакован вражеским fpv-дроном. В результате атаки ранения получили водитель и пассажир. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

О погибших не сообщается.

Напомним

В ночь на 16 сентября в результате российского удара по Запорожью повреждены автомобили, здания и инфраструктура. В одном из районов города возник пожар.

В результате российской атаки на Запорожье 16 сентября пострадали 20 человек, среди них четверо детей.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Запорожье