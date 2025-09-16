российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Запорожском районе, есть раненые
Киев • УНН
16 сентября российские оккупанты атаковали дроном гражданский автомобиль неподалеку от села Таврийское Запорожского района. Водитель и пассажир получили ранения, им оказана медицинская помощь.
Во вторник, 16 сентября, российские оккупанты атаковали дроном гражданский автомобиль в Запорожском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Детали
Автомобиль двигался по автодороге недалеко от села Таврийское - в этот момент он был атакован вражеским fpv-дроном. В результате атаки ранения получили водитель и пассажир. Им оказали необходимую медицинскую помощь.
О погибших не сообщается.
Напомним
В ночь на 16 сентября в результате российского удара по Запорожью повреждены автомобили, здания и инфраструктура. В одном из районов города возник пожар.
В результате российской атаки на Запорожье 16 сентября пострадали 20 человек, среди них четверо детей.