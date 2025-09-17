Оттуда не возвращаются: командование 108 полка рф отправляет операторов БПЛА за сбитыми дронами

В 108 гвардейском десантно-штурмовом полку вооруженных сил российской федерации операторов БПЛА отправляют забирать сбитые дроны в зоне боевых действий на территории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Подробности

По данным агентов движения, командование полка, вместо того чтобы обеспечить подразделения всем необходимым, заставляет операторов БПЛА идти на смертельный риск, возвращая сбитые дроны из "серой зоны". Тех, кто отказывается выполнять эти приказы, открыто запугивают переводом в пехоту.

В результате таких действий погибли по меньшей мере трое военнослужащих - двое от FPV-дронов, третий подорвался на мине. При этом командование отказалось организовать эвакуацию трех операторов БПЛА.

Напомним

УНН сообщал, что 16 сентября российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Запорожской области. Водитель и пассажир получили ранения, им оказана медицинская помощь.