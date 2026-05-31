Диверсии АТЕШ помогли поразить нефтеперерабатывающий и химический заводы
Киев • УНН
Агенты АТЕШ уничтожили РЭБ в пермском крае для прохода беспилотников. Впоследствии были поражены местный нефтеперерабатывающий завод и химический комплекс.
Агенты движения "АТЕШ" заявили о проведении серии диверсий в пермском крае рф, после которых Силы обороны Украины нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу и химическому комплексу. Об этом сообщили в движении "АТЕШ", пишет УНН.
Детали
По утверждению подполья, агенты подожгли телекоммуникационные шкафы на нескольких вышках мобильной связи, где российские военные якобы размещали антенны комплексов радиоэлектронной борьбы для противодействия украинским беспилотникам. В движении заявили, что после вывода этого оборудования из строя открылся воздушный коридор для атак.
Удары по НПЗ и химическому комплексу
В "АТЕШ" утверждают, что в ночь на 7 мая беспилотник поразил завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии. Также, по данным движения, в ночь на 23 мая удару подвергся химический комплекс "АКМ" компании "Метафракс" в городе губаха, который производит аммиак и карбамид.
В подполье отметили, что сообщают об операции с задержкой из соображений безопасности своих агентов. Независимого подтверждения заявлений о причастности диверсий к этим ударам на данный момент нет.
