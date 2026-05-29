В российском ярославле после атаки дронов вспыхнула промышленная зона с топливными объектами

Фото иллюстративное

В российском ярославле ночью 29 мая произошла атака беспилотников, после которой возник пожар на промышленных объектах по хранению горючего. Об этом сообщил губернатор ярославской области михаил евраев, пишет УНН.

Детали

По его словам, регион подвергся массированной атаке БПЛА. Большинство дронов якобы были сбиты, однако зафиксированы попадания по промышленным объектам.

Произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет – заявил губернатор.

Ранее власти сообщали об ограничении движения транспорта на выезде из ярославля в сторону москвы из-за угрозы атак беспилотников. Впоследствии перекрытие было снято, а режим беспилотной опасности в области отменили.

АТЕШ сообщил о масштабной атаке дронов на оккупированные территории: взрывы в Донецке, Мариуполе и Иловайске

В районе, где вводили ограничения движения, расположена крупная южная промышленная зона ярославля. Там находятся нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез", крупная нефтебаза "Спецторг Плюс", битумный завод, ТЭЦ-3 и другие топливно-энергетические объекты.

Официально, какой именно объект был поражен, на данный момент не сообщается.

ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб