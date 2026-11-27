Сили оборони України за минулу добу завдали російській армії значних втрат, які становлять 2262 військових, 1315 безпілотників та 658 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

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Станом на ранок 27 листопада 2026 року загальні втрати особового складу російської армії від початку повномасштабного вторгнення досягли близько 1 648 161 особи.

Протягом минулої доби противник також втратив 2 танки, 11 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню та 1 засіб протиповітряної оборони.

Крім того, російські окупаційні війська втратили 14 наземних робототехнічних комплексів та 8 одиниць спеціальної техніки.

Загальні втрати російської армії

Від початку повномасштабної війни росія втратила 12 514 танків, 26 003 бойові броньовані машини, 52 858 артилерійських систем, 2306 РСЗВ та 1772 засоби ППО.

Втрати російської авіації становлять 456 літаків та 356 гелікоптерів. Також противник втратив 622 317 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3243 наземні робототехнічні комплекси та 5278 крилатих ракет.

Загальні втрати російського флоту становлять 36 кораблів і катерів та 2 підводні човни. Кількість втраченої автомобільної техніки й автоцистерн сягнула 180 752 одиниць, а спеціальної техніки – 4951.

Генеральний штаб ЗСУ продовжує уточнювати дані щодо втрат противника.

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