Эстония ввела санкции в отношении еще 14 грузинских чиновников. Среди них премьер Кобахидзе

Эстония ввела санкции в отношении еще 14 грузинских должностных лиц, в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Об этом пишет в соцсети X министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает УНН.

Глава МИД Эстонии призвал к реагированию и другие страны ЕС.

"Насилие, совершенное властями в отношении демонстрантов, журналистов и лидеров оппозиции, уголовно и противоречит правам человека. Я призываю все страны ЕС к реагированию и действиям", - написал Цахкна.

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