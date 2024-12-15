Эстония ввела санкции в отношении еще 14 грузинских чиновников. Среди них премьер Кобахидзе
Киев • УНН
Эстония ввела санкции против 14 грузинских должностных лиц, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Министр иностранных дел Эстонии призвал другие страны ЕС также отреагировать на нарушения прав человека в Грузии.
Эстония ввела санкции в отношении еще 14 грузинских должностных лиц, в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Об этом пишет в соцсети X министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает УНН.
Глава МИД Эстонии призвал к реагированию и другие страны ЕС.
"Насилие, совершенное властями в отношении демонстрантов, журналистов и лидеров оппозиции, уголовно и противоречит правам человека. Я призываю все страны ЕС к реагированию и действиям", - написал Цахкна.
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