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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США ввели новые визовые ограничения для 20 высокопоставленных чиновников Грузии

США ввели новые визовые ограничения для 20 высокопоставленных чиновников Грузии

Киев  •  УНН

 • 3119 просмотра

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США ввели визовые ограничения для около 20 грузинских чиновников, парламентариев и других лиц из-за подрыва демократии. Ограничения касаются тех, кто причастен к репрессиям против оппозиции и препятствует евроинтеграции Грузии.

США ввели новые визовые ограничения для лиц, причастных к подрыву демократии в Грузии. Об этом сообщает U.A. Department of State, передает УНН.

Детали

Под новые ограничения попадут около двадцати человек, среди которых чиновники, парламентарии, правоохранители и представители частного сектора.

Меры касаются лиц, которые поддерживают действия, препятствующие демократическому развитию Грузии, включая репрессии против оппозиции, журналистов и правозащитников. США подчеркивают, что подобные действия противоречат стремлению грузинского общества к европейской интеграции, что является важным направлением развития страны. 

Решение о визовых ограничениях стало частью более широкой политики Вашингтона, которая уже охватила более сотни лиц, связанных с деструктивной деятельностью в Грузии. Объявленные меры также сопровождаются подготовкой новых санкций, которые коснутся тех, кто способствует политической нестабильности и препятствует демократическим реформам. 

США остаются преданными поддержке стабильности, процветания и демократии в Грузии.

В Грузии запустили соцсеть для участников проевропейских протестов12 дек. 2024, 18:45 • 12904 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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