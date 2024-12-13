США ввели новые визовые ограничения для 20 высокопоставленных чиновников Грузии
Киев • УНН
США ввели визовые ограничения для около 20 грузинских чиновников, парламентариев и других лиц из-за подрыва демократии. Ограничения касаются тех, кто причастен к репрессиям против оппозиции и препятствует евроинтеграции Грузии.
США ввели новые визовые ограничения для лиц, причастных к подрыву демократии в Грузии. Об этом сообщает U.A. Department of State, передает УНН.
Детали
Под новые ограничения попадут около двадцати человек, среди которых чиновники, парламентарии, правоохранители и представители частного сектора.
Меры касаются лиц, которые поддерживают действия, препятствующие демократическому развитию Грузии, включая репрессии против оппозиции, журналистов и правозащитников. США подчеркивают, что подобные действия противоречат стремлению грузинского общества к европейской интеграции, что является важным направлением развития страны.
Решение о визовых ограничениях стало частью более широкой политики Вашингтона, которая уже охватила более сотни лиц, связанных с деструктивной деятельностью в Грузии. Объявленные меры также сопровождаются подготовкой новых санкций, которые коснутся тех, кто способствует политической нестабильности и препятствует демократическим реформам.
США остаются преданными поддержке стабильности, процветания и демократии в Грузии.
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