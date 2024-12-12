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В Грузии запустили соцсеть для участников проевропейских протестов

В Грузии запустили соцсеть для участников проевропейских протестов

Киев  •  УНН

 • 6787 просмотра

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Разработчик Ник Шелия создал соцсеть MNT для координации проевропейских протестов в Грузии. Приложение помогает фильтровать дезинформацию и доступно для загрузки в App Store и Google Play.

В Грузии создали социальную сеть для участников проевропейских акций протеста. Приложение под названием MNT представил разработчик Ник Шелия, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

«Создана грузинская социальная сеть, которая поможет гражданам на акциях получать прямую информацию о событиях у парламента или на других локациях», - пишет Шелия на LinkedIn.

По его словам, MNT поможет «отфильтровать российских/китайских ботов», которые в Facebook, TikTok или X проводят дезинформационные кампании о митингах.

Програма доступна для завантаження в App Store та Google Play.

Одновременно код программы полностью открыт. По словам Шелия, каждый может внести свой вклад в совершенствование MNT.

Протесты в Грузии: к митингующим присоединились госслужащие12 дек. 2024, 00:17 • 16205 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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