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Сценария украинского Майдана не будет: Кобахидзе заявил, что полиция предотвратила "нападение на конституционный строй Грузии"

Сценария украинского Майдана не будет: Кобахидзе заявил, что полиция предотвратила "нападение на конституционный строй Грузии"

Киев  •  УНН

 • 2272 просмотра

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Ираклий Кобахидзе обвинил европейских политиков и "агентуру" в насильственных протестах в Тбилиси. Власти жестко подавляют демонстрации против отказа от евроинтеграции, задержаны 150 человек.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти не допустят сценария украинского Майдана, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

"В отличие от Украины 2013 года, Грузия – независимое государство с сильными институтами и, самое главное, опытными и мудрыми людьми. Сценарий Майдана не может быть реализован в Грузии. Грузия - это государство и не допустит этого", - заявил Кобахидзе сегодня на брифинге.

Премьер возложил ответственность за насилие на проевропейских протестных акциях в Тбилиси на европейских политиков и "агентуру".

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"Основная ответственность за вчерашний насильственный митинг лежит на соответствующих европейских политиках и бюрократах, на местной агентуре, пятой колонне, которая представлена в виде четырех политических партий", - сказал он.

По оценке Кобахидзе, в ночь на 30 ноября в Тбилиси полиция предотвратила "нападение на конституционный строй страны" и защитила суверенитет и независимость. Он выразил благодарность сотрудникам и министру МВД Вахтангу Гомелаури.

Контекст

28 ноября власти объявили о снятии с повестки дня до 2028 года вопроса открытия переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Это ожидаемо вызвало резкую реакцию сторонников евроинтергации-таких в Грузии, согласно последним опросам, примерно 90% избирателей.

Масштабные стихийные протесты без лидеров и спикеров продолжаются в разных городах Грузии уже два дня. В Тбилиси демонстрантов разгоняет спецназ. Против них используют водометы, слезоточивый газ и перцовые баллончики. Силовики преследуют и избивают протестующих, нападают на журналистов.

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За две ночи в грузинской столице задержали 150 демонстрантов, 107 – только накануне. Число пострадавших также ушло на сотни. Среди них более 20 сотрудников СМИ.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
iraklii-kobakhidzeИраклий Кобахидзе
tbilisiТбилиси
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина
hruziia-krainaГрузия