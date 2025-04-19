В России заключили в тюрьму 19-летнюю девушку за высказывания против войны в Украине
Киев • УНН
российский суд в Санкт-Петербурге приговорил 19-летнюю Дарью Козыреву к двум годам и восьми месяцам лишения свободы за осуждение войны против Украины. Ее признали виновной в неоднократной "дискредитации" армии РФ из-за протестных действий.
В пятницу, 18 апреля российский суд в Санкт-Петербурге приговорил 19-летнюю активистку Дарью Козыреву к двум годам и восьми месяцам заключения за публичное осуждение войны против Украины. Ее признали виновной в неоднократной "дискредитации" армии РФ. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.
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Отмечается, что Козырева неоднократно выступала против российского вторжения в Украину. В 2022 году она нарисовала на арт-объекте вблизи Эрмитажа надпись черной краской: "Убийцы, вы его разбомбили. Иуды", - в ответ на уничтожение россиянами украинского Мариуполя.
Как сообщает информагентство, девушка также давала интервью журналистам "Север.Реалии" и рисовала протестное граффити в центре Санкт-Петербурга.
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В начале 2024 года Козыреву отчислили с медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета после того, как ее оштрафовали на 30 тысяч рублей за публикации об Украине в соцсетях.
Во вторую годовщину полномасштабного вторжения Козырева приклеила лист бумаги со строками из "Завещания" Тараса Шевченко к его памятнику в петербургском парке. После этого девушку арестовали и держали в СИЗО почти год, а впоследствии перевели под домашний арест.
18 апреля суд вынес приговор: почти три года колонии. На заседании Козырева не признала своей вины и назвала дело против себя "одной большой выдумкой".
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По данным правозащитной организации "Мемориал", являющейся лауреатом Нобелевской премии мира, Козырева - одна из как минимум 234 человек, находящихся под арестом в России за антивоенную позицию.
Напомним
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