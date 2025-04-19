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В России заключили в тюрьму 19-летнюю девушку за высказывания против войны в Украине

Киев • УНН

 • 178 просмотра

российский суд в Санкт-Петербурге приговорил 19-летнюю Дарью Козыреву к двум годам и восьми месяцам лишения свободы за осуждение войны против Украины. Ее признали виновной в неоднократной "дискредитации" армии РФ из-за протестных действий.

В России заключили в тюрьму 19-летнюю девушку за высказывания против войны в Украине

В пятницу, 18 апреля российский суд в Санкт-Петербурге приговорил 19-летнюю активистку Дарью Козыреву к двум годам и восьми месяцам заключения за публичное осуждение войны против Украины. Ее признали виновной в неоднократной "дискредитации" армии РФ. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что Козырева неоднократно выступала против российского вторжения в Украину. В 2022 году она нарисовала на арт-объекте вблизи Эрмитажа надпись черной краской: "Убийцы, вы его разбомбили. Иуды", - в ответ на уничтожение россиянами украинского Мариуполя.

Как сообщает информагентство, девушка также давала интервью журналистам "Север.Реалии" и рисовала протестное граффити в центре Санкт-Петербурга.

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В начале 2024 года Козыреву отчислили с медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета после того, как ее оштрафовали на 30 тысяч рублей за публикации об Украине в соцсетях.

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения Козырева приклеила лист бумаги со строками из "Завещания" Тараса Шевченко к его памятнику в петербургском парке. После этого девушку арестовали и держали в СИЗО почти год, а впоследствии перевели под домашний арест.

18 апреля суд вынес приговор: почти три года колонии. На заседании Козырева не признала своей вины и назвала дело против себя "одной большой выдумкой".

У меня нет вины, моя совесть чиста

- сказала она.

По данным правозащитной организации "Мемориал", являющейся лауреатом Нобелевской премии мира, Козырева - одна из как минимум 234 человек, находящихся под арестом в России за антивоенную позицию.

Напомним

ФСБ арестовала 11-классника в Омске за администрирование "украинских телеграм-каналов". В ходе обыска якобы выявлены факты перевода денежных средств на счета ВСУ.

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Вита Зеленецкая

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