В России до 19 лет осудили британца, который воевал на стороне ВСУ
Киев • УНН
Суд рф осудил гражданина Великобритании Джеймса Андерсона до 19 лет за воевание на стороне ВСУ. Первые 5 лет он проведет в тюрьме, остальное - в колонии строгого режима.
Суд в россии приговорил к 19 годам лишения свободы гражданина Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона, который попал в плен в Курской области. Он воевал на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на следственный комитет рф, пишет УНН.
Детали
Указывается, что Андерсона обвиняли по двум уголовным статьям: терроризм и наемничество, сообщает объединенная пресс-служба судов.
Из назначенных судом 19 лет первые пять Андерсон должен провести в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима. Свою вину британец признал.
Великобритания на данный момент не отреагировала на это решение рф относительно Андерсона.
Напоминаем
Пилотов ВСУ Дмитрия Шиманского и Александра Морозова осудили в России на 26 и 22 года лишения свободы соответственно. Их обвинили в попытке атаки на нефтеперерабатывающий завод в Брянской области в 2023 году.