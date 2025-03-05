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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 34811 перегляди

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У росії до 19 років засудили британця, який воював на боці ЗСУ

Київ • УНН

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Суд рф засудив громадянина Великої Британії Джеймса Андерсона до 19 років за воювання на боці ЗСУ. Перші 5 років він проведе у в'язниці, решту - в колонії суворого режиму.

У росії до 19 років засудили британця, який воював на боці ЗСУ

Суд у росії засудив до 19 років позбавлення волі громадянина Великої Британії Джеймса Скотта Ріса Андерсона, який потрапив у полон у курській області. Він воював на боці Збройних сил України. Про це повідомляє The Guardian посилаючись на слідчий комітет рф, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Андерсона звинувачували за двома кримінальними статтями: теракт і найманство, повідомляє об’єднана прес-служба судів.

З призначених судом 19 років перші п’ять Андерсон має провести у в’язниці, решта – у колонії суворого режиму. Свою провину британець визнав.

Британія наразі не реагувала на це рішення рф щодо Андерсона.

Нагадаємо

Пілотів ЗСУ Дмитра Шиманського та Олександра Морозова засудили в росії до 26 і 22 років ув'язнення відповідно. Їх звинуватили у спробі атаки на нафтопереробний комбінат в брянській області у 2023 році.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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