Суд у росії засудив до 19 років позбавлення волі громадянина Великої Британії Джеймса Скотта Ріса Андерсона, який потрапив у полон у курській області. Він воював на боці Збройних сил України. Про це повідомляє The Guardian посилаючись на слідчий комітет рф, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Андерсона звинувачували за двома кримінальними статтями: теракт і найманство, повідомляє об’єднана прес-служба судів.

З призначених судом 19 років перші п’ять Андерсон має провести у в’язниці, решта – у колонії суворого режиму. Свою провину британець визнав.

Британія наразі не реагувала на це рішення рф щодо Андерсона.

Нагадаємо

Пілотів ЗСУ Дмитра Шиманського та Олександра Морозова засудили в росії до 26 і 22 років ув'язнення відповідно. Їх звинуватили у спробі атаки на нафтопереробний комбінат в брянській області у 2023 році.