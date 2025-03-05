У росії до 19 років засудили британця, який воював на боці ЗСУ
Київ • УНН
Суд рф засудив громадянина Великої Британії Джеймса Андерсона до 19 років за воювання на боці ЗСУ. Перші 5 років він проведе у в'язниці, решту - в колонії суворого режиму.
Суд у росії засудив до 19 років позбавлення волі громадянина Великої Британії Джеймса Скотта Ріса Андерсона, який потрапив у полон у курській області. Він воював на боці Збройних сил України. Про це повідомляє The Guardian посилаючись на слідчий комітет рф, пише УНН.
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Зазначається, що Андерсона звинувачували за двома кримінальними статтями: теракт і найманство, повідомляє об’єднана прес-служба судів.
З призначених судом 19 років перші п’ять Андерсон має провести у в’язниці, решта – у колонії суворого режиму. Свою провину британець визнав.
Британія наразі не реагувала на це рішення рф щодо Андерсона.
Нагадаємо
Пілотів ЗСУ Дмитра Шиманського та Олександра Морозова засудили в росії до 26 і 22 років ув'язнення відповідно. Їх звинуватили у спробі атаки на нафтопереробний комбінат в брянській області у 2023 році.