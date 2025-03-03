Двох українських пілотів засудили в росії до тривалих термінів ув'язнення, в рамках справ про "теракти"
Київ • УНН
Пілотів ЗСУ Дмитра Шиманського та Олександра Морозова засудили в росії до 26 і 22 років ув'язнення відповідно. Їх звинуватили у спробі атаки на нафтопереробний комбінат в брянській області у 2023 році.
У рф пілотів Дмитра Шиманського та Олександра Морозова визнали винними в "атаках на об'єкти" у росії, засудивши на тривалі строки ув'язнення у тюрмі та колонії строго режиму.
Про це передає видання "Медіазона", пропагандистські росЗМІ, передає УНН.
2-й Західний окружний військовий суд виніс вирок пілотам ЗСУ Дмитру Шиманському та Олександру Морозову, яким раніше у рф було висунуто обвинувачення відразу за кількома статтями, серед яких теракт, участь у терористичному співтоваристві, незаконний обіг зброї.
Шиманському призначили 26 років позбавлення волі, з яких перші п'ять років він проведе у в'язниці, а решту терміну - в колонії суворого режиму. Морозова засудили до 22 років ув'язнення, з них чотири роки він проведе у в'язниці, після чого його теж переведуть у колонію суворого режиму.
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Версія слідства рф:
У квітні 2023 року Олександр Морозов і Дмитро Шиманський перетнули російсько-український кордон на парі легких літаків А-22 ("Летюча лисиця"), щоб скинути невеликі авіабомби на нафтопереробний комбінат "Слава" в Брянській області, проте не змогли виконати завдання.
Олександра Морозова затримали недалеко від кордону з Україною - його літак зачепився за ЛЕП. Літак Шиманського долетів до Тульської області, де його також затримали.
Пілоти дали свідчення на допиті фсб. Слідство рф стверджує, що згідно з даними допиту, Морозов та Шиманський "приїхали в рф для проведення терактів і пошкодження об'єктів ПЕК".
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Як пише пропагандистське РИА "Новости", одного з обвинувачених судили за сімома статтями КК, а другого - за десятьма статтями.
Серед них організація терористичного співтовариства (205.4 КК), вчинення теракту (205 КК), порушення правил міжнародних польотів (271 КК), незаконний перетин держкордону (322 КК), незаконне пересилання зброї (222 КК) та інші.
Прокурор просив призначити Морозову та Шиманському по 30 років позбавлення волі. Адвокати обвинувачених просили виправдати українців, тому що вони були "військовополоненими".
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