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15 березня, 12:52 • 118192 перегляди

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Україна готова до обміну полоненими за принципом "всіх на всіх" - Зеленський

Україна готова до обміну полоненими за принципом "всіх на всіх" - Зеленський

Київ • УНН

 • 111586 перегляди

Україна готова до обміну полоненими з росією за формулою "всіх на всіх". Президент Зеленський наголосив, що росія має звільнити українців, які утримуються з 2014 та 2022 років.

Україна готова до обміну полоненими з росією за принципом "всіх на всіх". Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час саміту "Підтримуй Україну", передає кореспондент УНН.

Завершення війни має починатися з кроків, що відновлюють довіру до самої ситуації, бо довіри до росії немає, і треба ситуація, у якій говорять про завершення війни, реальна ситуація. І зараз таким кроком може стати звільнення полонених, тисячі людей, які утримуються в росії, і частина з них не тільки з 2022 року, а ще раніше - з 2014-го. росія повинна відпустити українців. Україна готова до обміну "всіх на всіх", і це справедливий варіант

- заявив Зеленський.

Доповнення

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що наразі є попередня домовленість, що обміни у 2025 році повинні стати систематичними, з пріоритетністю повернення насамперед тяжкохворих і тяжкопоранених.

Чи стали обміни полонених систематичними: Лубінець оцінив ситуацію 12.02.25, 13:15 • 25738 переглядiв

Як повідомив Омбудсмен, за даними на 18 лютого 2025 року, з ворожого полону вдалося повернути 4 131 українця. За підрахунками, загалом Україна та рф провели вже 61 обмін полоненими з початку повномасштабної війн

За даними Лубінця на кінець грудня 2024 року, понад 16 тисяч цивільних громадян України перебувають у російському полоні, з них вдалося звільнити лише 168 осіб.

За оцінками Медійної ініціативи за права людини, станом на травень 2024 року у полоні рф перебували понад десять тисяч українських військових.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітика
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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