Украина готова к обмену пленными по принципу "всех на всех" - Зеленский

Украина готова к обмену пленными с Россией по принципу "всех на всех". Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "Поддержи Украину", передает корреспондент УНН.

Завершение войны должно начинаться с шагов, восстанавливающих доверие к самой ситуации, потому что доверия к России нет, и нужна ситуация, в которой говорят об окончании войны, реальная ситуация. И сейчас таким шагом может стать освобождение пленных, тысячи людей, которые удерживаются в России, и часть из них не только с 2022 года, но и раньше - с 2014-го. Россия должна отпустить украинцев. Украина готова к обмену "всех на всех", и это справедливый вариант - заявил Зеленский.

Дополнение

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что на данный момент есть предварительная договоренность, что обмены в 2025 году должны стать систематическими, с приоритетностью возвращения в первую очередь тяжелобольных и тяжелораненых.

Стали ли обмены пленных систематическими: Лубинец оценил ситуацию

Как сообщил Омбудсмен, по данным на 18 февраля 2025 года, из вражеского плена удалось вернуть 4 131 украинца. По подсчетам, в целом Украина и РФ провели уже 61 обмен пленными с начала полномасштабной войны.

По данным Лубинца на конец декабря 2024 года, более 16 тысяч гражданских граждан Украины находятся в российском плену, из них удалось освободить лишь 168 человек.

По оценкам Медийной инициативы за права человека, по состоянию на май 2024 года в плену РФ находились более десяти тысяч украинских военных.