Стали ли обмены пленных систематическими: Лубинец оценил ситуацию

Несмотря на достигнутую предварительную договоренность о регулярности обменов пленных в 2025 году, пока рано говорить, что этот процесс стал систематическим. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.

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"Я думаю, что украинское общество может проанализировать, придерживается ли российская сторона договоренностей. У нас в этом году произошло уже два обмена", - сказал Лубинец.

По его словам, для выводов о систематичности нужно больше времени.

Можем ли мы говорить, что вышли на какую-то систему, или не можем? На мой взгляд, надо еще немного подождать, чтобы окончательно подтвердить или опровергнуть информацию о том, что у нас не только происходят систематические встречи, но и есть систематический положительный результат для граждан Украины. По крайней мере, я не хочу, чтобы это звучало как анонс, но скажу так: по той информации, которая у меня есть, я сегодня сдержанно-оптимистично настроен