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Стали ли обмены пленных систематическими: Лубинец оценил ситуацию

Стали ли обмены пленных систематическими: Лубинец оценил ситуацию

Киев  •  УНН

 • 3710 просмотра

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Омбудсмен Дмитрий Лубинец оценил, есть ли основания говорить о систематичности обменов пленными с рф. В этом году уже состоялось два обмена, но для окончательных выводов нужно больше времени.

Несмотря на достигнутую предварительную договоренность о регулярности обменов пленных в 2025 году, пока рано говорить, что этот процесс стал систематическим. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.

Детали

"Я думаю, что украинское общество может проанализировать, придерживается ли российская сторона договоренностей. У нас в этом году произошло уже два обмена", - сказал Лубинец.

По его словам, для выводов о систематичности нужно больше времени.

Можем ли мы говорить, что вышли на какую-то систему, или не можем? На мой взгляд, надо еще немного подождать, чтобы окончательно подтвердить или опровергнуть информацию о том, что у нас не только происходят систематические встречи, но и есть систематический положительный результат для граждан Украины. По крайней мере, я не хочу, чтобы это звучало как анонс, но скажу так: по той информации, которая у меня есть, я сегодня сдержанно-оптимистично настроен

- сказал Лубинец.

Напомним

Лубинец заявлял, что с российской стороной есть предварительная договоренность, что обмены в 2025 году должны стать систематическими, с приоритетностью возвращения прежде всего тяжело больных и тяжело раненых.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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