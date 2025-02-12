Чи стали обміни полонених систематичними: Лубінець оцінив ситуацію

Попри досягнуту попередню домовленість щодо регулярності обмінів полонених у 2025 році, поки що зарано говорити, що цей процес став систематичним. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час брифінгу у середу, передає кореспондент УНН.

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"Я думаю, що українське суспільство може проаналізувати, чи дотримується російська сторона домовленостей. У нас цього року відбулося вже два обміни", - сказав Лубінець.

За його словами, для висновків про систематичність потрібно більше часу.

Чи можемо ми казати, що вийшли на якусь систему, чи не можемо? На мій погляд, треба ще трохи почекати, щоб остаточно підтвердити або спростувати інформацію про те, що у нас не тільки відбуваються систематичні зустрічі, а й є систематичний позитивний результат для громадян України. Принаймні, я не хочу, щоб це звучало як анонс, але скажу так: за тією інформацією, яка у мене є, я сьогодні стримано-оптимістично налаштований - сказав Лубінець.

Нагадаємо

Лубінець заявляв, що з російською стороною є попередня домовленість, що обміни у 2025 році повинні стати систематичними, з пріоритетністю повернення насамперед тяжко хворих і тяжко поранених.