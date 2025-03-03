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Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

Киев • УНН

 • 32752 просмотра

Пилотов ЗСУ Дмитрия Шиманского и Александра Морозова осудили в России на 26 и 22 года лишения свободы соответственно. Их обвиняли в попытке атаки на нефтеперерабатывающий завод в Брянской области в 2023 году.

Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

В рф пилотов Дмитрия Шиманского и Александра Морозова признали виновными в "атаках на объекты" в россии, приговорив к длительным срокам лишения свободы в тюрьме и колонии строгого режима.

Об этом сообщает издание "Медиазона", пропагандистские российские СМИ, передает УНН.

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор пилотам ВСУ Дмитрию Шиманскому и Александру Морозову, которым ранее в рф было выдвинуто обвинение сразу по нескольким статьям, среди которых теракт, участие в террористическом сообществе, незаконный оборот оружия.

Шиманському назначили 26 лет лишения свободы, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока - в колонии строгого режима. Морозова осудили на 22 года заключения, из них четыре года он проведет в тюрьме, после чего его также переведут в колонию строгого режима.

Украина готова к обмену пленными по принципу "всех на всех" - Зеленский24.02.25, 11:37 • 111625 просмотров

Версия следствия рф:

В апреле 2023 года Александр Морозов и Дмитрий Шиманский пересекли российско-украинскую границу на паре легких самолетов А-22 ("Летящая лисица"), чтобы сбросить небольшие авиабомбы на нефтеперерабатывающий завод "Слава" в Брянской области, однако не смогли выполнить задание. 

Александра Морозова задержали недалеко от границы с Украиной - его самолет задел ЛЭП. Самолет Шиманского долетел до Тульской области, где его также задержали.

Пилоты дали свидетельства на допросе ФСБ. Следствие РФ утверждает, что согласно данным допроса, Морозов и Шиманский "приехали в РФ для проведения терактов и повреждения объектов ПЭК". 

На Курщине, вероятно, казнили украинских военнопленных: враг в очередной раз совершил военное преступление - Дмитрий Лубинец23.02.25, 18:31 • 30281 просмотр

Как пишет пропагандистское РИА "Новости", одного из обвиняемых судили по семи статьям УК, а другого - по десяти статьям. 

Среди них организация террористического сообщества (205.4 УК), совершение теракта (205 УК), нарушение правил международных полетов (271 УК), незаконный пересечение государственной границы (322 УК), незаконная пересылка оружия (222 УК) и другие.

Прокурор просил назначить Морозовой и Шиманскому по 30 лет лишения свободы. Адвокаты обвиняемых просили оправдать украинцев, потому что они были "военнопленными".

мвс россии объявило в розыск колумниста Deutsche Welle Ивана Преображенского - росСМИ20.02.25, 17:13 • 24428 просмотров

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