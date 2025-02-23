На Курщине, вероятно, казнили украинских военнопленных: враг в очередной раз совершил военное преступление - Дмитрий Лубинец
Киев • УНН
В соцсетях появилось видео расстрела украинских военнопленных из 82-й бригады в Курской области. Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Красный Крест относительно военного преступления РФ.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявил об очередном случае расстрела украинских военнопленных в курской области российской федерации. «Очередное доказательство бесчеловечной жестокости российской армии», подчеркнул Дмитрий Лубинец.
Об этом передает УНН со ссылкой на официальную страницу украинского Омбудсмена.
Детали
В соцсетях распространяется видео вероятного жестокого расстрела украинских военнопленных на Курском направлении. По словам одного из украинских бойцов - это воины 82-й бригады. На кадрах видно, как российский оккупант сознательно стреляет в голову украинскому военнопленному
Лубинец отметил в своей заметке, что расстрел украинских военнопленных - очередное доказательство бесчеловечной жестокости российской армии.
Видео, которое распространяется в соцсетях, свидетельствует о сознательном убийстве беззащитных украинских военнопленных. Это грубое нарушение Женевской конвенции и всех норм международного гуманитарного права. Как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, я уже обратился в ООН, Международный комитет Красного Креста. Россия должна ощутить последствия своих военных преступлений немедленно!
Напомним,
В соцсетях появилось видео вероятного расстрела украинских военнопленных российскими военными. Омбудсмен Украины обратился в ООН и Красный Крест о нарушении Женевской конвенции.
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