Расстрел врагом шестерых украинских военнопленных в Донецкой области: начато расследование

По факту расстрела врагом украинских военнопленных в Донецкой области начато расследование, сообщили в Офисе Генерального прокурора в четверг, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины). По предварительным данным, во время штурма позиций украинских войск в Донецкой области оккупанты захватили в плен шестерых военнослужащих Сил обороны Украины и в дальнейшем расстреляли - сообщили в Офисе Генпрокурора.

В ведомстве указали, что расстрел военнопленных является серьезным нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и классифицируется как тяжкое международное преступление.

«Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению», - говорится в сообщении.

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