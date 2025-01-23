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Розстріл ворогом шістьох українських військовополонених на Донеччині: розпочато розслідування

Розстріл ворогом шістьох українських військовополонених на Донеччині: розпочато розслідування

Київ • УНН

 • 36196 перегляди

На Донеччині окупанти захопили та розстріляли шістьох українських військовослужбовців. Офіс Генпрокурора розпочав розслідування воєнного злочину за фактом порушення Женевської конвенції.

За фактом розстрілу ворогом українських військовополонених у Донецькій області розпочато розслідування, повідомили в Офісі Генерального прокурора у четвер, пише УНН.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). За попередніми даними, під час штурму позицій українських військ на Донеччині окупанти захопили в полон шістьох військовослужбовців Сил оборони України та у подальшому розстріляли

- повідомили в Офісі Генпрокурора.

У відомстві вказали, що розстріл військовополонених є серйозним порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та класифікується як тяжкий міжнародний злочин.

"Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння", - ідеться у повідомленні.

Загарбники розстріляли шістьох українських військових: Лубінець заявив про відсутність відповідальності для воєнних злочинців23.01.25, 11:53 • 29567 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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