Розстріл ворогом шістьох українських військовополонених на Донеччині: розпочато розслідування

За фактом розстрілу ворогом українських військовополонених у Донецькій області розпочато розслідування, повідомили в Офісі Генерального прокурора у четвер, пише УНН.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). За попередніми даними, під час штурму позицій українських військ на Донеччині окупанти захопили в полон шістьох військовослужбовців Сил оборони України та у подальшому розстріляли - повідомили в Офісі Генпрокурора.

У відомстві вказали, що розстріл військовополонених є серйозним порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та класифікується як тяжкий міжнародний злочин.

"Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння", - ідеться у повідомленні.

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