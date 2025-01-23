Розстріл ворогом шістьох українських військовополонених на Донеччині: розпочато розслідування
Київ • УНН
На Донеччині окупанти захопили та розстріляли шістьох українських військовослужбовців. Офіс Генпрокурора розпочав розслідування воєнного злочину за фактом порушення Женевської конвенції.
За фактом розстрілу ворогом українських військовополонених у Донецькій області розпочато розслідування, повідомили в Офісі Генерального прокурора у четвер, пише УНН.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). За попередніми даними, під час штурму позицій українських військ на Донеччині окупанти захопили в полон шістьох військовослужбовців Сил оборони України та у подальшому розстріляли
У відомстві вказали, що розстріл військовополонених є серйозним порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та класифікується як тяжкий міжнародний злочин.
"Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння", - ідеться у повідомленні.
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