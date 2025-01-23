Загарбники розстріляли шістьох українських військових: Лубінець заявив про відсутність відповідальності для воєнних злочинців

Військові рф продовжують порушувати Женевські конвенції. Зафіксовано нове відео про ймовірний цинічний розстріл ворогом беззбройних українських військовополонених. Омбудсмен Лубінець закликав ООН та МКЧХ відреагувати та підкреслив, що Україна потребує відповідальність для воєнних злочинців.

Передає УНН із посиланням на сторінку Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

У мережі шириться чергове відео про ймовірний цинічний розстріл російськими військовими беззбройних українських військовополонених.

На відео окупанти власноруч зафіксували власний злочин — розстріл у спину шістьох українських воїнів, які потрапили у полон. Відео обривається, коли на землі лежить сьомий воїн, його доля невідома.

Розстріл кожного із потрапивших у полон відбувається на очах у інших побратимів. При цьому окупанти наказують їм "лежати та закрити рот", а "оператор" злочину озвучує "Один — мій", а згодом видно, як він випускає низку куль у спину одному з військовополонених.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець підкреслює, що окупанти вчергове вчинили злочи.

Україна потребує відповідальність для воєнних злочинців. Вчергове надсилаю інформацію про цей злочин. Відсутність відповідальності перетворив злочин у системність. На це не можна закривати очі! - зазначив Омбудсмен.

Нагадаємо

російські військові ймовірно стратили трьох українських військовополонених біля села Нескучне на Донеччині 3 січня. За даними DeepState, полоненим зв'язали руки та розстріляли в потилицю.