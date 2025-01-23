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Захватчики расстреляли шестерых украинских военных: Лубинец заявил об отсутствии ответственности для военных преступников

Захватчики расстреляли шестерых украинских военных: Лубинец заявил об отсутствии ответственности для военных преступников

Киев  •  УНН

 • 9094 просмотра

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В сети появилось видео, где российские военные расстреливают шестерых безоружных украинских военнопленных. Омбудсмен Лубинец призвал ООН и МККК отреагировать на очередное военное преступление.

Военные рф продолжают нарушать Женевские конвенции. Зафиксировано новое видео о вероятном циничном расстреле врагом безоружных украинских военнопленных. Омбудсмен Лубинец призвал ООН и МККК отреагировать и подчеркнул, что Украина нуждается в ответственности для военных преступников.

Передает УНН со ссылкой на страницу Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

В сети распространяется очередное видео о вероятном циничном расстреле российскими военными безоружных украинских военнопленных. 

На видео оккупанты собственноручно зафиксировали собственное преступление - расстрел в спину шестерых украинских воинов, попавших в плен. Видео обрывается, когда на земле лежит седьмой воин, его судьба неизвестна.

Расстрел каждого из попавших в плен происходит на глазах у других побратимов. При этом оккупанты приказывают им «лежать и закрыть рот», а «оператор» преступления озвучивает «Один - мой», а затем видно, как он выпускает ряд пуль в спину одному из военнопленных.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркивает, что оккупанты в очередной раз совершили преступление.

Украина нуждается в ответственности для военных преступников. В очередной раз присылаю информацию об этом преступлении. Отсутствие ответственности превратило преступление в системность. На это нельзя закрывать глаза!

 - отметил Омбудсмен.

Напомним,

российские военные вероятно казнили трех украинских военнопленных возле села Нескучное в Донецкой области 3 января. По данным DeepState, пленным связали руки и расстреляли в затылок.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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