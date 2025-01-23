Захватчики расстреляли шестерых украинских военных: Лубинец заявил об отсутствии ответственности для военных преступников

Военные рф продолжают нарушать Женевские конвенции. Зафиксировано новое видео о вероятном циничном расстреле врагом безоружных украинских военнопленных. Омбудсмен Лубинец призвал ООН и МККК отреагировать и подчеркнул, что Украина нуждается в ответственности для военных преступников.

Передает УНН со ссылкой на страницу Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

В сети распространяется очередное видео о вероятном циничном расстреле российскими военными безоружных украинских военнопленных.

На видео оккупанты собственноручно зафиксировали собственное преступление - расстрел в спину шестерых украинских воинов, попавших в плен. Видео обрывается, когда на земле лежит седьмой воин, его судьба неизвестна.

Расстрел каждого из попавших в плен происходит на глазах у других побратимов. При этом оккупанты приказывают им «лежать и закрыть рот», а «оператор» преступления озвучивает «Один - мой», а затем видно, как он выпускает ряд пуль в спину одному из военнопленных.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркивает, что оккупанты в очередной раз совершили преступление.

Украина нуждается в ответственности для военных преступников. В очередной раз присылаю информацию об этом преступлении. Отсутствие ответственности превратило преступление в системность. На это нельзя закрывать глаза!