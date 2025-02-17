У мережі шириться відео ймовірного розстрілу українських військовополонених російськими солдатами, направлено листи ООН та МКЧХ - Омбудсмен

У соцмережах з'явилось відео ймовірного розстрілу українських військовополонених російськими солдатами, повідомив Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець, повідомивши, що звернувся до ООН та Червоного Хреста щодо порушення Женевської конвенції, пише УНН.

Наказ розстріляти: у соцмережах шириться відео ймовірного розстрілу українських військовополонених російськими солдатами. Черговий цинічний злочин. Російські мілітарні канали публікують відео ймовірної страти українських військовослужбовців, які потрапили у полон до росіян. На відео чути, як російським солдатам неодноразово наказують розстріляти військовополонених. Це підкреслює, що страти є свідомою політикою росії - написв Лубінець у Telegram.

Омбудсмен України наголосив, що такі дії порушують міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими".

"Як Омбудсман України, негайно направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Організації повинні тиснути на російську сторону, аби РФ відчула наслідки таких дій і не чинила їх надалі", - вказав Лубінець.

В ООН зафіксували 79 страт українських військовополонених росіянами: за який період