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У мережі шириться відео ймовірного розстрілу українських військовополонених російськими солдатами, направлено листи ООН та МКЧХ - Омбудсмен

У мережі шириться відео ймовірного розстрілу українських військовополонених російськими солдатами, направлено листи ООН та МКЧХ - Омбудсмен

Київ • УНН

 • 29307 перегляди

У соцмережах з'явилось відео ймовірного розстрілу українських військовополонених російськими військовими. Омбудсмен України звернувся до ООН та Червоного Хреста щодо порушення Женевської конвенції.

У соцмережах з'явилось відео ймовірного розстрілу українських військовополонених російськими солдатами, повідомив Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець, повідомивши, що звернувся до ООН та Червоного Хреста щодо порушення Женевської конвенції, пише УНН.

Наказ розстріляти: у соцмережах шириться відео ймовірного розстрілу українських військовополонених російськими солдатами. Черговий цинічний злочин. Російські мілітарні канали публікують відео ймовірної страти українських військовослужбовців, які потрапили у полон до росіян. На відео чути, як російським солдатам неодноразово наказують розстріляти військовополонених. Це підкреслює, що страти є свідомою політикою росії

- написв Лубінець у Telegram.

Омбудсмен України наголосив, що такі дії порушують міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими".

"Як Омбудсман України, негайно направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Організації повинні тиснути на російську сторону, аби РФ відчула наслідки таких дій і не чинила їх надалі", - вказав Лубінець.

В ООН зафіксували 79 страт українських військовополонених росіянами: за який період03.02.25, 15:10 • 115574 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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