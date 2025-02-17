В сети распространяется видео вероятного расстрела украинских военнопленных российскими солдатами, ООН и МККК направлены письма - Омбудсмен

В соцсетях появилось видео вероятного расстрела украинских военнопленных российскими солдатами, сообщил Уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщив, что обратился в ООН и Красный Крест о нарушении Женевской конвенции, пишет УНН.

Приказ расстрелять: в соцсетях распространяется видео вероятного расстрела украинских военнопленных российскими солдатами. Очередное циничное преступление. Российские милитарные каналы публикуют видео вероятной казни украинских военнослужащих, попавших в плен к россиянам. На видео слышно, как российским солдатам неоднократно приказывают расстрелять военнопленных. Это подчеркивает, что казни являются сознательной политикой России - написал Лубинец в Telegram.

Омбудсмен Украины подчеркнул, что такие действия нарушают международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными».

«Как Омбудсман Украины, немедленно направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста. Организации должны давить на российскую сторону, чтобы РФ почувствовала последствия таких действий и не совершала их в дальнейшем», - указал Лубинец.

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