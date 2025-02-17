В сети распространяется видео вероятного расстрела украинских военнопленных российскими солдатами, ООН и МККК направлены письма - Омбудсмен
Киев • УНН
В соцсетях появилось видео вероятного расстрела украинских военнопленных российскими военными. Омбудсмен Украины обратился в ООН и Красный Крест о нарушении Женевской конвенции.
В соцсетях появилось видео вероятного расстрела украинских военнопленных российскими солдатами, сообщил Уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщив, что обратился в ООН и Красный Крест о нарушении Женевской конвенции, пишет УНН.
Приказ расстрелять: в соцсетях распространяется видео вероятного расстрела украинских военнопленных российскими солдатами. Очередное циничное преступление. Российские милитарные каналы публикуют видео вероятной казни украинских военнослужащих, попавших в плен к россиянам. На видео слышно, как российским солдатам неоднократно приказывают расстрелять военнопленных. Это подчеркивает, что казни являются сознательной политикой России
Омбудсмен Украины подчеркнул, что такие действия нарушают международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными».
«Как Омбудсман Украины, немедленно направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста. Организации должны давить на российскую сторону, чтобы РФ почувствовала последствия таких действий и не совершала их в дальнейшем», - указал Лубинец.
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