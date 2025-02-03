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В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период

Киев  •  УНН

 • 6649 просмотра

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Мониторинговая миссия ООН сообщила о 79 казнях украинских военнопленных российскими войсками в 24 отдельных инцидентах с конца августа 2024 года. Большинство казней произошли в районах российских наступательных операций.

С конца августа 2024 года зафиксировано 79 казней россиянами украинских военнопленных. Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине и отметила, что фиксируется увеличением количества сообщений о казнях, передает УНН.

"Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сегодня выразила обеспокоенность резким увеличением количества сообщений о казнях украинских военных, захваченных российскими вооруженными силами. С конца августа 2024 года Миссия зафиксировала 79 таких казней в 24 отдельных инцидентах", - говорится в сообщении.

Многие украинские военные, которые сдались в плен или находились под стражей российских вооруженных сил, были расстреляны на месте. В показаниях свидетелей также рассказывалось об убийствах невооруженных и раненых украинских военных.

По 24 инцидентам Миссия получила и проанализировала видео- и фотоматериалы, опубликованные украинскими и российскими источниками, которые показывают казни или трупы. Миссия также провела детальные опросы свидетелей. Инциденты с геолокацией и хронологией указывают на то, что казни, о которых сообщается, произошли в районах, где продолжались российские наступательные операции. Эти сообщения были оценены как достоверные.

"Эти инциденты не произошли на пустом месте. Общественные деятели в российской федерации открыто призывали к бесчеловечному обращению и даже к казни пленных украинских военнослужащих. В сочетании с широкими законами об амнистии такие заявления могут подстрекать или поощрять к противоправному поведению", - сказала глава Миссии ООН Даниэль Белл.

Отмечается, что в  2024 году Миссия зафиксировала не менее 3 таких звонков от государственных служащих российской федерации, а также ряд публикаций в социальных сетях военных групп, связанных с российскими вооруженными силами, которые, как сообщается, отдают приказы или одобряют казни.

В ООН отмечается, что международное гуманитарное право запрещает отдавать приказ о том, чтобы никого не осталось в живых, угрожать этим противнику или вести боевые действия на этой основе. Объявление о том, что "не будет пощады" является серьезным нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением.

"Все заявления о казни захваченных украинских военнослужащих и публичные заявления, которые призывают к таким действиям или оправдывают их, должны быть расследованы", - сказал Белл.

Кроме того, в ООН заявляют, что Миссия также задокументировала казнь украинскими Вооруженными силами раненого и недееспособного российского солдата в 2024 году.

Добавим

Министр иностранных дел Андрей Сибига комментируя предоставленные данные о росте количества казней россиянами украинских военнопленных, заявил, что это может быть одна из крупнейших кампаний умышленного убийства военнопленных в современной истории.

"Эти зверства требуют срочных международных действий. Ужасные расстрелы россией украинских военнопленных демонстрируют, что Украина противостоит настоящим зверям. Мир должен не только осудить, но и принять срочные меры. Нужны новые эффективные международно-правовые инструменты, конкретные шаги для привлечения виновных к ответственности", - подчеркнул Сибига.

Связали руки и расстреляли в затылок: россияне, вероятно, убили трех украинских военнопленных06.01.25, 15:08 • 22344 просмотра

Дополнение

Институт изучения войны (ISW) в октябре 2024 года сообщал, что в последнее время российские войска увеличили количество систематических казней украинских военнопленных. 

4 октября 2024 года руководитель департамента военных преступлений Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов сообщал, что российские оккупанты казнили 93 украинских военных именно на поле боя. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
institut-izucheniya-voiniИнститут изучения войны
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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