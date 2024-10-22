Останнім часом російські війська збільшили кількість систематичних страт українських військовополонених - ISW

Війська рф останнім часом збільшили кількість систематичних військових злочинів, включно з триваючими стратами українських військовополонених і використанням хімічної зброї.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

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Як йдеться у звіті, 21 жовтня українські офіційні особи повідомили, що російські війська стратили двох беззбройних українських військовополонених біля Селидового Донецької області 18 жовтня, розстрілявши їх упритул.

Також в звіті зазначається, що російські блогери відкрити заявляють, що російські війська використовують хлорпікрин проти українських солдат.

Державний департамент США 1 травня оголосив, що він визначив, що російські війська використовують хлорпікрин і агенти боротьби з масовими заворушеннями (RCA) в порушення Конвенції про хімічну зброю (CWC), яку росія підписала. Раніше українські офіційні особи повідомляли, що російські війська все частіше оснащують гранати хлорпікрином. Очевидне систематичне вчинення військових злочинів вказує на те, що російські сили продовжують діяти з низьким рівнем дисципліни, і що російські польові командири нічого не роблять, щоб запобігти своїм підлеглим брати участь у такій злочинній поведінці, або навіть заохочувати їх. Немає доказів того, що росія притягує російських солдат до відповідальності за порушення законів війни, про які повідомляється