В последнее время российские войска увеличили количество систематических казней украинских военнопленных - ISW

Войска РФ в последнее время увеличили количество систематических военных преступлений, включая продолжающиеся казни украинских военнопленных и использование химического оружия.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Как говорится в отчете, 21 октября украинские официальные лица сообщили, что российские войска казнили двух безоружных украинских военнопленных возле Селидово Донецкой области 18 октября, расстреляв их в упор.

ISW оценила, что в последнее время российские силы увеличили количество систематических казней украинских военнопленных в нарушение Женевской конвенции о военнопленных, которая запрещает бесчеловечное обращение и казни военнопленных - отметили в ISW.

Также в отчете отмечается, что российские блогеры открыть заявляют, что российские войска используют хлорпикрин против украинских солдат.

Государственный департамент США 1 мая объявил, что он определил, что российские войска используют хлорпикрин и агенты борьбы с массовыми беспорядками (RCA) в нарушение Конвенции о химическом оружии (CWC), которую россия подписала. Ранее украинские официальные лица сообщали, что российские войска все чаще оснащают гранаты хлорпикрином. Очевидное систематическое совершение военных преступлений указывает на то, что российские силы продолжают действовать с низким уровнем дисциплины, и что российские полевые командиры ничего не делают, чтобы предотвратить своих подчиненных участвовать в таком преступном поведении, или даже поощрять их. Нет доказательств того, что россия привлекает российских солдат к ответственности за нарушение законов войны, о которых сообщается - добавили в ISW.

Напомним,

Вблизи Селидово Донецкой области российские военные расстреляли двух пленных военнослужащих ВСУ, начато расследование.