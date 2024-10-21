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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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росіяни розстріляли двох полонених українських військових біля Селидового - ОГП

Київ • УНН

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18 жовтня російські військові захопили і розстріляли двох полонених бійців ЗСУ поблизу Селидового на Донеччині. Офіс Генпрокурора розпочав розслідування воєнного злочину.

росіяни розстріляли двох полонених українських військових біля Селидового - ОГП

Поблизу Селидове Донецької області російські військові розстріляли двох полонених військовослужбовців ЗСУ, розпочато розслідування, повідомили в понеділок в Офісі Генпрокурора, передає УНН.

За оперативними даними, 18 жовтня 2024 року, о 14:38, представники зс рф у Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців. Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу м. Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї

- йдеться у повідомленні ОГП.

В Офісі Генпрокурора, вказали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо 

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