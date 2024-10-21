россияне расстреляли двух пленных украинских военных возле Селидово - ОГП
Киев • УНН
18 октября российские военные захватили и расстреляли двух пленных бойцов ВСУ вблизи Селидово в Донецкой области. Офис Генпрокурора начал расследование военного преступления.
Вблизи Селидово Донецкой области российские военные расстреляли двух пленных военнослужащих ВСУ, начато расследование, сообщили в понедельник в Офисе Генпрокурора, передает УНН.
По оперативным данным, 18 октября 2024 года, в 14:38, представители ВС РФ в Покровском районе захватили в плен двух украинских военнослужащих. Оккупанты, которые штурмовали лесопосадку вблизи г. Селидово, положили безоружных военнопленных лицом вниз. Они удерживали их в таком положении, прижимая ногами к земле, а через некоторое время расстреляли в упор из автоматического оружия
В Офисе Генпрокурора, указали, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним
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