россияне расстреляли двух пленных украинских военных возле Селидово - ОГП

Вблизи Селидово Донецкой области российские военные расстреляли двух пленных военнослужащих ВСУ, начато расследование, сообщили в понедельник в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

По оперативным данным, 18 октября 2024 года, в 14:38, представители ВС РФ в Покровском районе захватили в плен двух украинских военнослужащих. Оккупанты, которые штурмовали лесопосадку вблизи г. Селидово, положили безоружных военнопленных лицом вниз. Они удерживали их в таком положении, прижимая ногами к земле, а через некоторое время расстреляли в упор из автоматического оружия - говорится в сообщении ОГП.

В Офисе Генпрокурора, указали, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним

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